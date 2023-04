Egy sok problémát okozó kóbor ebet fogtak be a napokban a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet közterület-felügyelői. A nagytestű, szürkés színű kutyát április 17-én a Fő téri játszótér környékén látták meg járőrszolgálatuk során a közterület-felügyelők és filmbe illő akció keretében sikerült befogni – számolt be a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet. – A kutya múlt hónapban elhunyt tulajdonosával szemben korábban már több eljárás is indult, miután a támadó magatartású eb veszélyt jelentett a közterületeken közlekedő állampolgárokra, de más állatokra is. Többször támadott és sebesített meg embereket, állatokat egyaránt, valamint a vadásztársaságok jelzései alapján veszélyeztette a külterületeken, erdőkben élő vadakat is.

Filmbe illő akció

A befogás során az eb orvosi közreműködés mellett nyugtató injekciót kapott, amelynek hatása csak egy bizonyos idő elteltével jelentkezik. Így a mozgásban lévő állat egy belvárosi butikig jutott el, ahová a rendészek követték. Az üzletben a támadólag viselkedő állatot gyári befogóbottal sikerült megfékezni, és kihozni úgy, hogy nem történt személyi sérülés, valamint anyagi kár sem keletkezett. A Barcika Park Nonprofit Kft. a kóborló ebet a Borsod Állatvédő Alapítvány rudabányai telephelyére szállította. A kutya a továbbiakban egészségügyi rehabilitáción, valamint két hét hatósági karanténon fog átesni, ezt követően örökbe fogadható lesz – tudtuk meg.