Ismét megszaporodtak a balesetek a Miskolc határában található Zsolcai körforgalom, Miskolc irányába tartó surranósávján, amelynek eredményeként a szalagkorlátot is javítani kellett.

Az útszakasz vonalvezetése olyan, hogy nagyobb sebesség és csúszós út mellett könnyen meg lehet pördülni. Két-három éve portálunk többször is foglalkozott a surranósáv kérdésével, amelyet a rendőrség és a közútkezelő is figyelni kezdett, majd egyeztetések után figyelmeztető aszfaltcsíkok, figyelmeztető tábla is kikerült, illetve sebességkorlátozás van érvényben – amelyet azonban nem nagyon tartanak be. Az arra közlekedők az elmúlt hetekben tapasztalhatták, hogy megszaporodtak a sérülések a szalagkorláton, majd húsvét hétvégéjén a bal oldalon le is szakadt – ezt azon a kedden ki is javították a Magyar Közút munkatársai. Míg a bal oldalon hétfőn történt meg a javítás.