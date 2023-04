Az utóbbi időben több súlyos baleset is történt hirtelen fellépő porvihar miatt. Noha az ilyen jelenség rendkívül veszélyes, mégis nagyobb esélyünk van elkerülni egy ütközést porvihar esetén, mint amikor egy vad rohan ki elénk a semmiből. Viszont ma már léteznek olyan vadriasztók, amelyek az emberi fül számára nem hallható ultrahanggal működnek.

Segítség lehet a vadriasztó

– Az ultrahangos vadriasztónak van egy aktív és egy passzív változata. Az utóbbi típusba olyan eszközök tartoznak, amelyeken furatok találhatóak. Ezeken keresztül a menetszél generálja azt a hangot, amely az emberi fül számára nem hallható, mert más tartományban van. A hang jellege pedig attól függ, hogy milyen sebességgel halad az autó. A vadak azonban hallják és kellemetlen számukra – tájékoztatott Kőrös András, a Groupama tanpálya szakmai vezetője, a Vionn Go vadriasztó vezetéstechnikai szakértője. – Az aktív vadriasztó igyekszik kiküszöbölni az autó sebességéből adódó különbségeket, ezért nem a menetszél segítségével, hanem mesterségesen állít elő ultrahangot. Az eszköz egyetlen hátránya az lehet, hogyha a vadak gyakran hallják és hozzászoknak a hanghoz.

Jobb várni, mint kerülni

A vadakkal meghatározott időszakokban és helyeken lehet leggyakrabban találkozni.

– Általában az alkonyati és a hajnali órákban és az üzekedési időszakban aktívabban mozognak a vadak. Ha olyan területen autózik valaki, ami erdővel, mezővel borított, akár a lakott területtől nem nagyon távol, ott bárhol előfordulhat vaddal való találkozás. Teljes állatcsapatokat képes eltakarni az útszéli bozót, így gyakran, amikor onnan kilépnek, már rögtön az úton is állnak, legtöbbször a sötétben. Másra ilyenkor nincs lehetőségünk, mint egy kerülő manőverre, a sebesség csökkentésére, vagy akár megállásra. A tompított fényszóróval bevilágított útszakaszon 60-65 kilométer per óra az a sebesség, amivel még van esélyünk rá, hogy vészfékezéssel elkerüljük az ütközést. Gyakran tapasztalható, hogy az előttünk megjelenő vad, hirtelen megmerevedik és nem akar továbbmenni. Ennek az az oka, hogy a kocsi lámpája elvakítja és amikor ez elmúlik, akkor nagy valószínűség szerint továbbhalad. Amennyiben pedig az út szélén áll, magányos vadak esetében elképzelhető, hogy lassan ki tudjuk kerülni, de nem mindig látható előre, hogy egyedül van-e. Viszont, ha egy vaddisznókonda, vagy egy szarvasrudli vonul el előttünk, akkor mindenképpen meg kell állnunk – hangsúlyozta a tanpálya vezetője.

Kisebb vad is veszélyes

A vaddal való ütközés az esetek többségében véletlen balesetnek minősül, ezért nem jár büntetéssel, de a kár költséges.

– Ha másképpen nem kerülhető el az ütközés, akkor kerülő manővert csak a menekülő útvonal irányába tegyünk és fordulás után azonnal stabilizáljuk az autót! Amennyiben a vaddal való ütközés mindenképpen be fog következni, akkor kizárólag a sebesség csökkentésével mérsékelhetjük a becsapódás mértékét. Még egy fácán, nyúl, vagy róka méretű jószággal való ütközés is képes lehet 70-90 kilométer per órás sebességnél működésképtelenné tenni a személygépkocsit, például, hogyha kitépni a futóművet. A vad állami tulajdon, ezért balesetnél először a 112-es segélyhívószámon keresztül a rendőrséget kell riasztani. Ők értesíteni fogják az adott területet kezelő vadásztársaságot, akik gondoskodnak a vad tetemének elszállításáról a balesetező sofőr költségén – számolt be a szakértő.

A témához Kovács István János hivatásos vadász, az Országos Magyar Vadászkamara Heves megyei Területi Szervezetének titkára is hozzászólt, nyilatkozatára később visszatérünk.