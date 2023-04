A Briliant Cup Dubai elnevezésű online világbajnokságon öt versenyszámban – frizura, smink, köröm, tetoválás, szempillaépítés – mérhették össze tudásukat a versenyzők. A frizurák versenyszámban több mint 47 kategóriában lehetett indulni. A mezőkövesdi fodrász a március végén megrendezett online bajnokságon öt – Fantasy look (fantázia), Spring hair (tavaszi haj), Wedding hair (esküvői haj), Daytime hair brainding (mindennapi hajfonás), Avantgarde – kategóriában indult a világversenyen, elkészített frizuráival és mind az ötöt meg is nyerte. „Fantasztikus eredmény, nem is számítottam rá. Végighallgatva a négy órás eredményhirdetést, nem is reménykedtem benne, de csodálatos érzés volt meghallani a nevemet mind az öt kategória győzteseként – mondta el Tóth Marianna, aki már készül a következő megméretésre, a májusi 65. Magyar Bajnokságra, amelyet ebben az évben Balatonfüreden rendeznek. A következő nagy versenye pedig a párizsi OMC világbajnokság lesz majd.