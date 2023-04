Veres Pál mögött

Mint ahogy portálunk elsőként számolt be róla, Veres Pál, Miskolc polgármestere február 3-án közösségi oldalán jelentette be, hogy a jövőre esedékes önkormányzati választáson újra indul a polgármesteri pozíció megszerzéséért, és ehhez számít az őt jelenleg is támogató politikai erők, illetve a tevékenységével szimpatizálók támogatására. Egy hónappal később Szarka Dénes a pártok közül elsőként hivatalosan bejelentette, a jelenlegi polgármester mögé sorakozik fel a jövő évi önkormányzati választáson. „Közösségünk értékelte az elmúlt négy év munkáját és eseményeit, az együttműködés eredményeit, ezek alapján döntöttünk úgy, hogy támogatjuk Veres Pált” – közölte akkor.