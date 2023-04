Minden évben nyilvánosságra hozzák az elnéptelenedő falvak listáját.

A számok azonban nem árulnak el mindent, például azt, hogy bár a legkisebb településeknek alig van állandó lakójuk, de egyre többen keresik az üresen maradt házakat, telkeket. Hétvégi háznak veszik vagy nyaralónak, de van, aki be is költözik, mert szeretne elmenekülni a nagyvárosi zajos, stresszes élettől. Évek óta szerepel a kihaló falvak listáján Perecse is, pedig a kis, csereháti falu mára igencsak sokszínű településsé vált.

– A háború után még 123-an laktak a faluban – mondta Aradiné Garai Erika, Perecse polgármestere. – Az emberek állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkoztak, de a fiatalok már a városokban kerestek munkalehetőséget. Encsre, Felsőzsolcára, Miskolcra költöztek. Az idősek maradtak itt, akik közül már sokan meghaltak. Volt olyan évünk, amikor 8-10 temetésre mentünk. Így maradtunk mára 20-an, de az állandó lakók cserélődnek, szlovák állampolgár is van közöttük. Egy nyugdíjas úr, aki Kassára jár dolgozni hetente néhány napot. Nem ő az egyetlen külföldi. Az egyik háztulajdonos pozsonyi, egy másik holland, de a hazai nagyvárosokból is érdeklődnek irántunk. Van budapesti, debreceni és miskolci ingatlantulajdonosunk is.

A szlovák állampolgárok azonban szinte minden eladó házat megvásárolnak, többnyire csak azért, hogy a hétvégét itt töltsék.

Szlovákiában nagyon drága az ingatlan, a magyar árak pedig kedvezőek a fizetésükhöz képest. Tavaly kilenc perecsei ingatlan talált gazdára. A vásárlóknak tetszik, hogy zsákfalu vagyunk, itt nyugalom, csend és béke van. Már csak egyetlen ház eladó, de a tulajdonosa irreális áron kínálja, ezért még nem kelt el. Az egyik miskolci érdeklődő minden héten jön, mert szeretne házat vásárolni. Egy szentendrei és egy budapesti férfi pedig telket vett a télen Perecsén, építkezni szeretnének. Azt mondják, a nagyvárosok már élhetetlenek – sorolta a polgármester.

Egymásra utalva

Mint mondta, Perecsét szeretik a turisták is. Sokan járnak arra kirándulni a nagyobb városokból, így a fővárosból is. Egyszer egy szlovák csoportot kellett elszállásolni a közösségi házban, mert lecsapott rájuk egy óriási zivatar, és nem tudtak továbbmenni. Perecsén egyébként nincs vendégház, se önkormányzati fenntartásában, se magánkézben. Bolt legközelebb 6,5 kilométerre található, Krasznokvajdán, az első város pedig a 30 kilométerre fekvő Encs. Korábban Perecsén is működött bolt, amikor még 47-en laktak a településen. De aztán ahogy fogyott a létszám, gazdaságtalan lett az üzlet működtetése.

– Annak örülök, hogy nem hal ki teljesen a falu, az viszont nem jó, hogy az új lakók közül kevesen lesznek igazán a közösség tagjai. Sokan se magyarul, se angolul nem tudnak. Az egyik beköltözőnk Kassán háziorvos, vele angolul beszélünk, a holland származású férfival is tudunk kommunikálni, mert a párja magyar. Többen azonban egyáltalán nem keresik a kapcsolatot se az önkormányzattal, se a szomszédokkal. Pedig mi itt családiasan élünk, hiszen egymásra vagyunk utalva. Ha valami baj történik, csak a falubeliekre számíthatunk – tette hozzá a polgármester.