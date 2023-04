Encs egyik legnagyobb problémája volt, hogy nem volt olyan önkormányzati tulajdonban lévő földterület, amely közművesítés után, jó helyen, a lakossági igényeknek megfelelően tudnánk biztosítani újabb lakások, családi házak építésére, jelezte Mikola Gergely, a város polgármestere.

– Az elmúlt években városunkban alig épültek új házak, a lakásállományunk nem növekedett, a csekély kínálat miatt az árak és a bérleti díjak is jelentősen emelkedtek. Ezen probléma megoldására állapodtunk meg telektulajdonosokkal, hogy az önkormányzat 2 hektár területet vásárol meg, annak céljából, hogy itt családi házas övezetet alakítson ki.

Január végével hivatalosan is tulajdonosai lettünk a területnek, az új lakóövezet kialakítása folyamatosan zajlik, jelenleg a végleges telekalakítási eljárások zajlanak. A területen 13 darab 800-900 négyzetméteres telek lesz, a református templom mellett egy nagyobb közparkot építünk, valamint a teljes úthálózatot, a további fejlesztések érdekében. Már elindítottuk az előzetes igényfelmérést is a telkekkel kapcsolatban, hogy feltérképezzük az ezzel kapcsolatos lakossági igényeket – mondta a polgármester.

Sokan költöznek be

Ezzel párhuzamosan közreműködésünkkel piaci befektetők is vásároltak 2 hektár területet az önkormányzati terület mellett, amelyen tervek szerint lakóparkot kívánnak építeni.

A rendezési terv módosításával és a telekvásárlással az előkészítési fázis jelentős részén túl vagyunk, megvan arra az esély, hogy a lakópark építésével kapcsolatban is felgyorsulnak az események. Jó hír, hogy elsődlegesen helyiek és környékbeliek igényeit kívánják kielégíteni a lakások építésével. Az új családi házas övezettel, a lakóparkkal, infrastruktúrával és közparkkal egy teljesen új lakóövezete alakul ki városnak.

A beruházásokkal Encs fontos és hosszú évek óta fennálló problémája oldódik meg, ráadásul több választási lehetőségük lesz azoknak, akik itt szeretnének maradni vagy letelepedni: családi házas övezet vagy lakópark. Továbbá folyamatosan bővítjük az önkormányzati lakásállományt is. Erre pedig szükség is van, hiszen a környező településekről is egyre többen költöznek a városba. Itt jobb körülményeket tudnak biztosítania gyermekeiknek, mint a kisebb falvakban. Békés, csendes, jó infrastruktúrával rendelkező településről van szó, ahol szinte minden olyan szolgáltatás elérhető, ami a nagyobb városokban. A város egyre vonzóbb az autópályának köszönhetően is, hiszen sokkal rövidebb idő alatt el lehet elérni Miskolcot és Kassát, mint az út átadása előtt – sorolta Encs előnyeit Mikola Gergely.