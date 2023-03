A tavasz beköszöntével a Szinva változatos élővilága is egyre inkább megmutatkozik, de a halállományról ellentmondásos információk keringenek. Az Új Miskolcon láttam közösségimédia-csoportban éppen a nemzeti ünnepen egy vidráról készült videót osztottak meg, ahogy a Szinvaterasz közelében pihen egy kiugró faldarabon. A hónap elején pedig olvasónk egy különlegesen szép récefaj képviselőjét, mandarinrécét fotózott a reggeli órákban a folyó miskolci szakaszán. Múlt hétvégén a Szinvát teljes hosszában megtisztították önkéntesek a szeméttől. Az akció egyik horgász ötletgazdája szívesen beszámolt a folyó élővilágának mozgásával kapcsolatos személyes élményeiről.

Elmaradt a haltelepítés

– Tavaly nagy volt a szárazság, ezért a horgász egyesület nem telepített most sebes pisztrángot a folyóba, annak ellenére, hogy évente kétszer ez bevett gyakorlat. Így a stadion fölötti szakasztól, ahol tisztább a víz, akár pisztrángot is lehet fogni, ha március 31-én véget ér az ívási idejük és a fogási tilalom rájuk – jelentette ki Horváth Gábor, az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület tagja. – A Majális Parknál szoktak 70 és 100 kilogramm közötti mennyiségű pisztrángot beleönteni a Szinvába, de tavaly már több ponton történt a telepítés, így akár a Tiszai pályaudvarnál is előfordult a nemes halfaj. A másik jellemző Szinvában élő halfaj, a fejes domolykó. Ez télen, amikor lehül a víz, visszaúszik a Sajóba és egyelőre még nem tért vissza. Június végére várható a domolykók visszaköltözése a Tiszai és a Gömöri pályaudvar hídjához, az Ady-hídhoz és a Vörösmarty városrészbe. Akár tenyérnyi példányokat is lehet ilyenkor látni. Amikor pedig a Sajó árad, akkor a keszegek és a balinok is megjelennek a Fonoda utca környékén. Nagyon ritkán márnát és kárászt is lehet fogni. A Hámori-tóból pedig ponty érkezhet a vízbe.

Őshonos fajai is vannak

A Szinva élővilága hullámzó, az időjárási körülményektől is függ, hogy éppen mennyire változatos.

– A folyó állandó lakói a mikroélővilág képviselői: a férgek, rovarok és a bolharákok. Majláthnál a pisztrángnak is van ősállománya, 10-12 centiméteres példányok. Az egyik barátom tavaly teknőst fényképezett le benne. Továbbá minden évben lehet látni a Szinvában fekete gólyát, ami nagyon ritka vízimadár. A Zrínyi Ilona Gimnázium épületénél már kétszer láttam. Nyolc-tíz évvel ezelőtt Felsőhámornál folyami rák úszott benne. A mandarinréce pedig a Majális Park gyakori visszatérő lakója, múlt évben fényképeztem. A vidrás videót én is láttam, de élőben még nem találkoztam vidrával a Szinvánál. A ragadozó valószínű a Sajóból úszott fel odáig – sorolta a horgász.

A csikkek mérgezik a halakat

A víz bizonyos részeken jóval szennyezettebb a folyóban, mint máshol.

– Némely időszakokban kifejezetten tiszta a Szinva vize, de egy szakaszon a Papírgyárnál ömlik bele valamilyen fehér üledékes víz. A számozott utcák fölötti ipari területen pedig egészen a Kiss Ernő utca végéig tavaly fekete volt az egész partszakasz egy nagy esőzés után, amit levideóztam. Valami iszapos fekete, büdös folyadékot engedtek bele. Ilyenkor csodálkozom rajta, hogy ezen a szakaszon, hogyhogy egyáltalán van élet a Szinvában. Egyszer éppen szemtanúja voltam egy szúnyogirtásnak, amikor a rovartetemek a vízben kötöttek ki. Bele sem merek gondolni, mi történik, ha valaki olyan halat fog ki és fogyaszt el, amely előtte rovarirtós szúnyogot evett. Felsőhámornál olyat is láttam, hogy belemosták a porszívó porzsákját a vízbe. Máshol pedig a vízben mosogattak mosogatószerrel, vagy teljes zsákokkal dobták bele a szemetet. Azonban úgy tűnik, hogy az élővilág valahogy alkalmazkodott a szennyezéshez és az állandó szemeteléshez is. A legnagyobb gondot egyébként a cigarettacsikkekből származó eldobott nikotinszűrők okozzák, mert ezekből a vízbe oldódik a nikotin, ami a halakra nézve idegméreg. Most, hogy megtisztítottuk a terepet, talán abban is segítséget tudtunk nyújtani, hogy az állatok nem fognak beleakadni a zsinórokba és a nejlon nem kerül bele a szervezetükbe táplálkozás közben. Bízunk benne, hogy legalább néhány hónapig nem szemetelik majd újra össze az emberek a Szinvát. Sajnos néhány szemetes rész megmaradt, mert kevés volt a 150 önkéntes, de amíg nem jön egy nagyobb áradás, addig valószínűleg relatíve tiszta marad a meder és a partszakasz.