Húsz fogyatékossággal élő számára, új támogatott lakhatási szolgáltatást hoz létre Miskolcon pályázati forrásból a Szimbiózis Alapítvány. A projekt része a meglévő támogatott lakhatási egységek energetikai korszerűsítése és egy új akadálymentes kisbusz beszerzése is. Ezen kívül a közvetlen szomszédok érzékenyítése és a leendő munkatársak szakmai felkészítése is megvalósul.

Egy családi házban 12 fogyatékossággal élő részére alakítanak ki magas színvonalú lakhatási szolgáltatást. Emellett három társasházi lakásban 4+2+2 fő számára támogatott lakhatást biztosít majd az alapítvány.

A szervezet már meglévő három támogatott lakhatási épületének energetikai korszerűsítését is elvégzik (nyílászáró csere, kazán beépítése stb.). Valamint beszereznek egy kisbuszt is, melyet a megemelkedett lakólétszám indokol. A Szociálterápiás Központ épületét is fejlesztik (tetőtér beépítése, berendezése, külső korlátlift telepítése) és itt 20 fős kapacitásbővítés valósul meg.

A kapcsolódó beruházások és beszerzések hozzájárulnak ahhoz, hogy a 20 fő részére létrehozni kívánt lakhatási lehetőség szolgáltatási gyűrűjének kapacitása összhangban legyen a megnövekedett lakólétszámmal. A már meglévő támogatott lakhatási egységek fejlesztése a jelen gazdasági és energetikai problémákra és az életminőség javítására reagál.

A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósul meg, 572 millió forint európai uniós támogatás segítségével.