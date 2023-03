A fogyatékossággal élő ember is vágyik az önálló életre. Arra, hogy ne csak az önfenntartás legyen a cél, hanem egy teljes élet. A személyi asszisztencia rendszere ehhez nyújt segítséget: visszaadja a fogyatékossággal élő ember méltóságát és önrendelkezési jogát. Nem lesz kiszolgáltatott többé, munkáltatóként fogalmazhatja meg igényeit, így olyan formában kap támogatást, ahogyan arra a leginkább szüksége van - ismertette többek között bevezetőjében Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke az alapítvány központjában szerdán tartott sajtótájékoztatón, Baráthegyen. A Szimbiózis Alapítvány egy nyertes pályázatnak köszönhetően a személyi asszisztencia lehetőségét hozza el a miskolci fogyatékossággal élőknek. Tíz hónapon keresztül 16 főnek lesz lehetősége erre az egészen egyedi támogatásra. A fogyatékossággal élő személy a személyi asszisztenciával nem (kizárólagosan) ápolási segítséget vesz igénybe, hanem az alapítvány finanszírozásában egy olyan szolgáltatáshoz jut hozzá, mely által életminősége magasabb szintet érhet el. A fogyatékossággal élő személy maga választhatja ki, kik lesznek azok az asszisztensek, akiket szeretne alkalmazni, és ő is igazolja majd le az elvégzett munkát. Minden résztvevőnek maximum négy személyi asszisztense lesz, így biztosított a folyamatos, akár 24 órás szolgálat - tudtuk meg.

Új ellátási típus

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár köszöntőjében kiemelte: ezzel a programmal, amit elindítottak, egy új színt visznek a gondoskodás-politika palettájára, egy új ellátási típust szeretnének kipróbálni és ha sikerrel jár, meghonosítani is a magyar ellátórendszerben.

Fotós: Bujdos Tibor

– A fogyatékos ügy területe korábban nagyon terhelt terület volt, azért is, mert sokáig nem volt a közbeszéd tárgya, az intézményi ellátás alapja nem az, amit itt látunk Miskolcon a Szimbiózisnál, hanem a korábbi évtizedek kommunista öröksége arról szólt, hogy 100-200-300 fős intézményekben eldugva élnek fogyatékos honfitársaink, és ez meggátolja azt, hogy a mindennapokban találkozzunk velük, megpróbáljuk átérezni, hogy milyen az ő életük, és egy normális együttélés alakuljon ki a társadalomban. Ez változott és változik napjainkban nagyon sokat, de rengeteg tennivaló van még - fejtette ki az államtitkár. – A Miskolcon, Mezőcsáton, Nyíradonyban és Szombathelyen most induló program, amelyre 343 millió forintot költenek, egy lehetőség ehhez, mely a kormány szociális biztonságot növelni igyekvő törekvéséhez és az európai uniós normákhoz illeszkedik - tette hozzá.

Fotós: Bujdos Tibor

Teljes(ebb) élet

– Nem attól lesz egy fogyatékossággal élő boldog, ha önállóvá válik, hiszen önállóak nem is lehetek soha, én például a sérülésemből adódóan sosem leszek az, hanem attól, ha önrendelkező lehet – mondja Csángó Dániel, aki egy autóbaleset miatt 20 évesen kerekesszékbe került, mind a négy végtagja sérült. Hosszú önismereti munka után ma már nemcsak a saját élete felett rendelkezik önállóan, hanem másokat is tanít abban, hogyan élhetnének teljes(ebb) életet. Ezért alapította meg a Freekey nevű mozgalmat, ami a személyi asszisztencia rendszerét szeretné itthon bevezetni, és személyes tapasztalataival segíti a Szimbiózis Alapítvány programját. A személyi asszisztencia nemcsak az egyén életében hoz változást, társadalmi hatása is jelentős.

Több országban tesztelték

Ha valakinek – aki most például szülei segítségére szorul– lesz egy asszisztense, akkor az ő ápolását végzőknek felszabadul az idejük, így akár újra munkába tudnak állni. Ezt a gazdasági modellt már több európai országban is tesztelték, és összehasonlítva az intézményi rendszer fenntartásának költségeivel, kiderült, hogy jóval kevesebbe is kerül.