Volt idő, amikor annyi minden megújult a szerelvényen – amelyek többsége ma is díszíti a villamost –, hogy még a járat elindulása előtt is sok dolgos kézre volt szükség ahhoz, hogy minden tökéletes legyen.

- Nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az időkre, amikor nagy energiákat fektettünk abba, hogy úgy nézzen ki, ahogyan most is ismerjük az adventi villamost – emlékezett vissza Gadnai-Bodnár Éva, az MVK Zrt. operatív igazgatója. - Annyira magunkénak érezzük ezt a járművet, hogy hajlandóak voltak a kollégák is áldozatot hozni érte, késő éjszakába nyúlóan is maradtak, majd másnap hajnalban is bejöttek, hogy az a csoda kigördülhessen, amit mi megálmodtunk – tette hozzá.