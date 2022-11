A „műfenyő vagy igazi” kérdés nem egyszerűen eldönthető. Ugyanis egy ökotudatos háztartás kerüli a műanyagok használatát, de mi van a fák kivágásával? Melyikkel leszünk zöldháztartás? Igyekeztünk utánajárni.

Séta a piacon

Már elkezdődött a műfenyők szezonja, bár az általunk megkérdezett Búza téri árus szerint a forgalmán ez még nem látszik annyira, de bízik benne, ahogy közeledik karácsony, úgy a vásárlók is egyre többen lesznek majd.

- A nyugdíjas nénik a kisebbeket viszik, a gyerekes szülők a nagyobbakat – összegezte az eddigi tapasztalatait.

Egy másik árustól azt is megtudjuk, hogy 3D-s, 2D-s és 1D-s műfenyő is van a piacon, ezek a megnevezések a tűlevelek formájára utalnak. A háromdimenziósnak nevezetteket – matematikusok ne vitatkozzanak - teljes egészében gumiból öntik ki, ugyanakkor vannak huzalosak is, ez utóbbiak az olcsóbbak.

Műfenyő Kánaán

A műfenyők piacán már 10 ezer alatt is meg lehet venni egy kisebb fát, 20 ezer forint körül van egy átlagos méret, a legdrágább pedig 97 ezer forintba kerül, természetesen garantáltan háromdimenziós. Ha kiegészítőket szeretnénk a kertbe vagy a szobába, akkor 17 ezer forintért egy világító szarvast is vehetünk, a szintén LED-es, világító nagy virágos fa pedig 75 ezer forintért díszítheti otthonunkat.

Vásárlók mondták

- Nem szeretném, hogy kivágják a rendes fenyőfákat – ezzel indokolta Juhász Angelika, akinek a hóna alatt épp egy másfél méteres műfenyő volt, a vásárlását. - Megelégszem ezzel is, ráadásul így nem kell minden évben újat venni – tette hozzá. Ez utóbbi is sok igazságot tartalmaz, vagyis a műfenyő hívei is gyakran azzal érvelnek, hogy ezek a darabok időtállóak, így sok pénzt lehet rajtuk megspórolni.

Műfenyőt válasszunk? | Fotós: MW

- Azért veszek igazi fát - nem most, hanem körülbelül két hét múlva -, mert ezeket direkt erre termesztik – hangsúlyozta Nagy-Hámori Noémi, aki szerint ezzel nem károsítja a bolygót. Ez az érvelés sem hibás, hiszen tervezett és tudatos ültetés eredménye a karácsonyra szánt fenyőfa.

Erről a kérdésről egy környezeti tanácsadót is megkérdeztem, ő vajon melyiket választja karácsonykor. - Igazi fenyőt szoktunk állítani, van, hogy a kertből, van, hogy termesztőtől. A műanyagot egyszerűen nem bírjuk elviselni a lakásban, ezek ráadásul termesztett fenyők, tehát így nem okozunk természeti kárt – foglalta össze F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület környezeti tanácsadója.