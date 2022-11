Nem mindenkinek tetszik, hogy idén a takarékosság jegyében telik az adventi időszak Miskolcon.

A közösségi oldalon többen is megjegyzik, hogy ha már nincs hagyományos adventi vásár, legalább az ünnepi fényeket kapcsolnák fel sötétedés után néhány órára. „A embereknek jobb kedvük lenne a készülődés időszakában”, írta az egyik hozzászóló. Múlt heti riportunkból kiderült, hogy a belvárosi üzletek tulajdonosai sem mind boldogok amiatt, hogy az idén ingyen kitelepülhetnek a boltjuk elé, ezzel teremtve vásári és ünnepi hangulatot a főutcára. Ugyanis nem minden árukészlet alkalmas arra, hogy a szabadban kínálják. A kereskedők azt szeretnék, ha a vásárlókat az ünnepi fények, a finom ételek és italok, a kis faházak kínálata csalogatná be a főutcára, mert akkor az üzletekbe is szívesen betérnének. Annak azonban örülnek a miskolciak, hogy a város csodás adventi mesevillamosa az idén is közlekedik.

November elején szerelték fel a díszkivilágítás elemeit Nyíregyházán | Fotós: Dodó Ferenc

Körülnéztünk az interneten, hogy megtudjuk, más nagyobb városokban milyen az advent ebben az évben, amikor minden forint számít.

Tekerni kell a fényért

A főváros több kerületében szintén szegényesebbek lesznek az ünnepi fények, mint az elmúlt években. Sőt, egyedi megoldásokra is találtunk példát. A II. kerületben például biciklihajtású karácsonyi világítást helyeztek üzembe a Mechwart ligetben, közölte Őrsi Gergely polgármester a közösségi oldalán. Emlékeztetett, a szokásos kerületi díszkivilágításról idén lemond a kerület, de a karácsonyi hangulat megteremtése nem maradhat el. Ennek egyik első lépése a Mechwart liget új karácsonyi díszítése és világítása, ahol az egyik legfontosabb szempont a fenntarthatóság. Ezúttal nem kivágott fa áll majd a liget közepén, hanem egy karácsonyi installáció, a világítás és a fényforrások egy része pedig megújuló energiával üzemel. Van olyan része a térnek, ami csak akkor világít, ha jó gyorsan megtekerjük az energiaellátást szolgáló bicikliket, fogalmazott a polgármester.

Fényszarvas, labirintus

Szegeden november 25-én, péntek délután a Rádió 8 egyik hallgatója megnyomta a szarvas díszkivilágításának gombját, ezzel elindult az ünnepi kivilágítás a városban. Ekkorra értek oda a fényvillamosok is. Az idei év újdonsága a sokak által már kipróbált új, 50 méter magas, zárt kabinos óriáskerék a Dómmal szemben. Aki beül a harminc kabin egyikébe, nemcsak az ünnepi fénybe öltöztetett belváros panorámájában gyönyörködhet, hanem a kerék alatt nyüzsgő adventi forgatagot is megnézheti a magasból.

Rudolf, a fényszarvas Szegeden | Fotós: Karnok Csaba

A tér elmaradhatatlan része a hatalmas szalmalabirintus, de van Mesés Kuckó is, ahol kézműves foglalkozásokkal, interaktív játékokkal, mesedélutánokkal várják a gyerekeket. Azonban Szegeden is takarékoskodni kell, az ünnepi fényeket már este 10-kor lekapcsolják, és csak január 2-áig működnek, mert az áramot december 31-éig még az idei áron fizetik.

Igazi mesevilág

Debrecenben is garantált az adventi hangulat. Itt több mint 90 ünnepi, feldíszített stand kínál hagyományos kézműves termékeket, karácsonyi díszeket, szezonális ajándékokat és közel 30 faház nyújt ínycsiklandó finomságokat. A városi sétány fényei, a régi, szeretett és az új fényinstallációiók, a gömb, a szarvasok, a szán vagy a fényfa, továbbá a hatalmas, élő fenyő hozzájárulnak ahhoz, hogy a nézelődők kiszakadjanak a mindennapokból, és ráhangolódjanak a közelgő, meghitt ünnepre, olvashatjuk a Debreceni Advent internetes oldalon.

Két hete már, hogy megérkezett az egri Dobó térre az ünnepi díszkivilágítás gömbje. | Fotós: Huszár Márk

Eger kisebb város, de itt is garantált az ünnepi hangulat. Megnyílt az adventi és karácsonyi vásár a Dobó téren. Az egész teret igazi mesevilággá alakították át, ahol megelevenednek a karácsony motívumai. Sötétedés után a díszkivilágítás és a színpadi programok elindulásával megtelik a tér élettel és kikapcsolódásra vágyó közönséggel.

Az adventi időszakban Nyíregyháza is színes programokkal és kézműves termékek vásárával készül a karácsonyra. A nyíregyházi karácsonyi vásár helyszíne ismét a főtér, ahol jégcsap motívummal és fényhálóval díszített faházak ragyogják be a vásárt. A fenyőfa hagyományosan a Takarékpalota előtt díszíti a teret. A közel 16 méter magas, negyven éves lucfenyőt több, mint 2 ezer méter hosszú fényfüzér, világító csillagok és aranyszínű gömbök dekorálják. A Kossuth téren 50 vendéglátó és árus kínálja finomságait és portékáit.