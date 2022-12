Alig adták át az Y-hidat, már megjelentek a környéken a vandálok. Vagy épp "csak" a grafitizni vágyók? Mindenesetre az új híd irányába nézve a jobb oldalon a felállított, úgynevezett pengefalakat valakik már összefestették. És valljuk be, nem túl esztétikus módon.

Az Y-híd építése járt némi áldozattal, a Vörösmarty utca említett területén több házat is le kellett bontani egyrészt az út szélesítése, másrészt szervízutak építése miatt. Egy viszonylag nagy (3 ezer négyzetméteres) terecske alakult így ki a házak és a híd lába között, a környéken élők nagyon sokáig úgy tudták, hogy park épül a területen. Padokra, zöld felületre vágytak, ám később kiderült, az önkormányzatnak más tervei vannak: egy graffiti-parkot tervezett.

Ezt írtuk a nyáron

Ezt megerősítette az Y-hidat építtető NIF Zrt. is akkortájt (nyáron), hiszen bár a tér kialakítását a miskolci önkormányzat rendelte meg, de az építkezés kivitelezése a szerződés szerint az ő feladatuk volt.

"A 3000 négyzetméteres park nagy része zöldfelület lesz, a fennmaradó részt pedig térkővel burkolják majd. A park területén egymáshoz képest aszimmetrikus pengefalakat alakítanak ki, különböző nagyságú alkotófelületekkel", nyilatkozta a cég az építkezés időszakában, augusztusban.

Azt is írták kérdéseinkre válaszként, hogy a területen a városban létesített parkokhoz hasonlóan itt is padokat és szeméttároló kukákat helyeznek ki. Ez azóta mind meg is történt.

Ne pingáljon bárki!

A környéken élők azonban már akkor tiltakoztak a tervezett graffiti park ellen. Mint mondták, nem elég, hogy évek óta közvetlen szomszédságukban folyt az építkezés, de attól is tartanak, hogy egy „graffiti park” esetén – amikor bárki odajöhetne pingálni – nemcsak az épített pengefalak, hanem az ő kerítésfalaik is könnyen áldozatul esnének. Félnek, hogy könnyen bulik helyszíne lehetne a park. Az pedig éjjelente zavarná a nyugalmukat.

A miskolci önkormányzat meghallgatta a kéréseiket – maga Szunyogh László miskolci főépítész tárgyalt a lakókkal, akik már aláírást is gyűjtöttek a beruházás ellen – és kompromisszumos megoldás született: nem graffiti park, hanem összművészeti park lesz a pengefalak helyén. Azaz nem graffitisek, hanem művészeti iskolások festenék a falakat, szervezetten, egy-egy kulturális program keretében.

Lehangoló jelen

A főépítész szerint a pengefalakra azért van szükség, mert egy "szimpla" park egy híd környezetében mindig, a világ összes táján szlömösödni kezd egy idő után. Azaz talán egy kiépített környezet ezt meg tudja előzni, tompítani tud rajta. A környéken élők egy részének tetszett az ötlet – a volt Szentpáli iskola kerítésén például gyönyörű alkotások születtek a nyáron egy fesztivál részeként – talán olyasmit képzeltek a kerítések tövébe. Ám a jelen lehangoló. Másfél héttel a híd átadása után az történt, amitől mindenki félt, minden művészi igényt mellőző graffitik jelentek meg a falakon.

A kérdés, hogyan tovább. Érdeklődtünk a miskolci önkormányzatnál, amint megérkezik a válasz, frissítjük cikkünket. Kíváncsiak voltunk, mikorra tervezi az önkormányzat "az összművészeti" festést, és hogy nem lett volna-e jobb egy "egyszerű" parkot építtetni az összművészeti parknak álmodott pengefalak helyére.