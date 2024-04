Ahogy közeledik az egyetemi vizsgaidőszak, sok diák számára ez stresszel és szorongással jár. A nagy mennyiségű tananyag, a vizsgákra való felkészülés nyomása és az eredményekkel kapcsolatos aggodalmak mind olyan tényezők, amelyek a diákokat szorongásba sodorhatják.

"Fontos azonban megérteni, hogy a stressz és a szorongás természetes reakciók lehetnek, és léteznek hatékony módszerek a kezelésükre" – erre mutatott rá dr. Pócsi Orsolya, klinikai szakpszichológus.

Fontos a kommunikáció

Több szorongással foglalkozó szakember is abban foglalt állást, hogy a szorongás kezelésének egyik kulcsfontosságú lépése a kommunikáció és a támogatás keresése. Az a lényeg, hogy a kliens ne féljen beszélni a családtagjaival, barátaival vagy tanáraival arról, hogyan érzi magát, és hogy milyen nehézségekkel küzd a vizsgák miatt. Gyakran mások támogatása és megértése sokat segíthet abban, hogy kezelni tudjuk a szorongást.

„Mindig kell egy optimális szintű szorongás a diákokban, mert növeli a teljesítményüket viszont, ha ez a szint a normáltól eltér, akkor káros is lehet a szervezetre” – hangsúlyozta Pócsi Orsolya. Rámutatott: egy jól kézben tartott lámpaláz még hasznára is válhat egy vizsgázónak.

„A vizsgadrukk, ami ebben az időszakban leginkább az érettségizőket érinti, most jóval nagyobb pszichés terhelésnek vannak kitéve, de pár nap után, már nem lesz olyan jelentős, hiszen mindenki túl esik rajta” – mondta.

Csökkenthető a szorongás

Arra is rámutatott, hogy szerinte mindenki kellőképpen felkészült és ismeri az összes olyan típus feladatokat, azoknak a stressz szintje alacsonyabb.

„Általában nem is az írásbelik azok, amelyek az aktív szorongóknál gondot okoznak, hanem inkább a szóbelik, mikor már mások előtt kell beszélniük, ez többeknél okozhat gondot, hiszen ennek a szorongásnak a leküzdése, jóval több energiát vesz igénybe” – hangsúlyozta. A szakértő rámutatott: erre is megvannak a megfelelő technikák, többek között, ha már előre elképzeli a beszélgetés menetét és a felkészültség növelése is fontos, valamint a leblokkolás ellen is fontos egy kontrollt bevezetni.

Dr. Pócsi Orsolya azt javasolja, hogy a vizsgákkal teli időszakban a diákok aludjanak rendszeresen és az étkezést se hanyagolják el, illetve kerüljék a fokozott koffeintartalmú italok bevitelét és fordítsanak megfelelőidőt a relaxációra is.

Néhány tanács a kezelésre

A vizsgaszezon stresszes időszak lehet, de fontos megérteni, hogy senki sincs egyedül. Sok diák küzd ugyanazokkal az érzelmekkel és nehézségekkel, és léteznek hatékony módszerek a szorongás kezelésére és az eredményes vizsgára való felkészülésre. Fontos, hogy tanuljunk meg különböző relaxációs technikákat, mint például a mély légzés, a progresszív izomlazítás vagy a meditáció. Ezek a technikák segíthetnek csökkenteni a fizikai és mentális feszültséget, és segíthetnek a szorongás kezelésében.

Ugyanilyen hatékony lehet, ha reálisan látjuk a helyzetet. Lényeges, hogy gyakoroljuk az önismeretet és az önértékelést, és emlékezzünk arra, hogy minden vizsgára való felkészülés és minden eredmény hozzájárul a fejlődésedhez és a tanuláshoz.