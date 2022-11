„Újabb tájseb gyógyul be Miskolcon. Befedjük, rendbe tesszük a Tiszai pályaudvar előtti aluljárót, hogy a Miskolcra érkezők többé ne egy rozsdás vasrácsot lássanak meg először városunkból” – írta szeptember 16-án közösségi oldalán Veres Pál, Miskolc polgármestere. Konstatáltuk, hogy éppen ideje cselekedni, hiszen hosszú esztendők óta egy rémkép fogadja a Miskolcra vonattal érkezőket a Tiszai pályaudvar főbejárata előtt.

Már egy hónappal a polgármesteri bejegyzés előtt magunk is szóvá tettük a tarthatatlan állapotot. Augusztus 23-án megjelent cikkünkben ezt írtuk: „Ha valaki Miskolcra érkezik vonattal – márpedig még ma is ezrek használják ezt a közlekedési eszközt – és kilép a Tiszai-pályaudvar egyébként impozáns épületének főbejáratán, „kedves” felirat fogadja: „Üdvözöljük Miskolcon!” Aztán ugyanez alatta még két nyelven: angolul és németül. Eddig ez rendben is volna: normális gesztus egy vendégeit köszöntő várostól. Az igazi meghökkenés élménye azután következik, amikor a „kedves vendég” azt látja meg, hogy az ominózus – amúgy erősen megviselt – üdvözlő tábla egy lepukkant, rozsdás ráccsal lezárt aluljáró lejárati lépcsősora felett díszeleg. Egy a vigasztaló benne, hogy a Miskolcra érkezőnek nem szükséges az invitáló felirat alatti aluljárót használnia az úton való átkelésre, mert az esztendők óta használhatatlan. Patkányok és egyéb csatornalakók feltételezhető otthona. Ezt az önmagában is elkeserítő helyzetet még fokozza, hogy a vasráccsal lezárt aluljárón két hatalmas ördögi arc van felfestve.”

Lépéskényszerbe kerültek

Cikkünk nyomán a közösségi háló népe kommentek sorozatában a miénkhez hasonló véleményt fogalmazott meg a Facebookon. Ezt követően jó egy hónapnak kellett eltelnie, hogy az „illetékesek” lépjenek és megpróbálják eltüntetni a vendégriasztó állapotokat a Tiszai-pályaudvar elől.

Veres Pál sokat sejtető Facebook-bejegyzésével egyidőben körbekerítették a lepukkant aluljárólejáratot és rohammunkában leszedték a rozsdás „Üdvözöljük Miskolcon! táblát. Két nappal később a polgármester személyesen tekintette meg az luljárónál folyó munkát. Akkor derült fény a részletekre. Megtudhattuk, hogy mintegy 3,5 millió forintba kerülnek a munkálatok, amelyet az önkormányzat finanszíroz.

Kiderült, hogy az aluljáró betemetett lejárata helyén egy hatalmas, betonszegélyes virágágyást alakítanak ki, amelyet feltöltenek földdel és lesz benne két víztartály is, amely a Tiszai pályaudvar előtti növények locsolását hivatott segíteni aszályos időben. Maga a terület pedig virágtakarót kap, hogy a Miskolcra vonattal érkezőket ez a kedves látvány várja a pályaudvarról kilépve.

Akad még munka bőven...

Akkor azt ígérték, hogy - kedvező időjárás esetén - két hét alatt végezhetnek a munkákkal. A napokban arra járva azonban azt tapasztaltuk, hogy messze még a vég. A betonszegély készen áll, a felöltés azonban még nincs kész és a virágtakarónak se híre, se hamva.

Kétségtelen, hogy a lepusztult aluljáró lejárat olyan régen csúfította ott a környezetet, hogy néhány hét késés nem olyan nagy probléma. Csak készüljön el...