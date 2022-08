Aluljárni márpedig kell

Miskolc egykoron az aluljárók városa volt. A város több pontján próbálták úgy megoldani a közlekedési csomópontokat, hogy zebrák helyett aluljárót építettek. Az egyik ilyen híres aluljáró ma is működik és a város legforgalmasabb ilyen objektuma. A három ágú építmény a Búza teret köti össze a Zsolcai kapu túloldalával és az Ady Endre utcával. Vitathatatlan a fontossága. Ehhez képes meglehetősen elhanyagolt, erősen felújításra szorult állapotú és ezen az sem sokat segít, hogy lent több kereskedelmi üzlet is működik. Sőt, van két büfé is, ha van valakinek gusztusa ott enni, vagy ételt vásárolni. Lassan elkerülhetetlen lesz, hogy a város költsön az aluljáró érdemi rendbetételére.

Van, pontosabban volt egy nem sokkal kisebb forgalmú társa is a Búza téri aluljárónak, mégpedig az Avason a Szent György és az Ifjúság utca kereszteződésében. Három ág bonyolított le az igencsak nagy gyalogosforgalmat a csomópontban. A működtetése azonban problémás volt, így helyette egy rendőrlámpával védett kereszteződést alakítottak ki kijelölt gyalogátkelőhelyekkel. Egy ideig úgy tűnt, más funkcióban tovább élhet az aluljáró komplexum, de sem raktárnak, sem közösségi helynek nem volt hosszú életű. A lejáratokat vasráccsal, lemezzel lezárták, és hasonló sorson van, mint a Tiszai-pályaudvarnál lévő társa.