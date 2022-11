A Borsodi Judo SE Sajóecsegen vette birtokba októberben az iskola épületét. Edelényben nyolc éve a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában tart judo edzéseket és az azóta eltelt időben a környék iskoláiban is – mondta Nagy József, edző. Hozzátette: 2021-ben Sajókeresztúron, az általános iskolában indított kezdő csoportot, s ez annyira sikeres lett – a gyerekek közül az idén már országos bajnoki helyezettek is voltak -, hogy igény mutatkozott állandó edzési lehetőség megteremtésére. Időközben megtudta, hogy Sajóecsegen üresen áll évek óta a volt iskola épülete – emelte ki az edző. Inklovics László polgármesterrel, illetve a helyi képviselő testülettel kitartóan egyeztetve ideiglenesen, ingyenesen – a rezsi költségek vállalása fejében – az egyesület részére bocsájtotta a község az épületet. A judos gyerekek szüleivel összefogva a nyáron elkezdve és a közelmúltban befejezve alkalmassá tették az épületet és a tornatermét edzőterem céljára, melyet most már környékbeli judos gyerekek használnak óvodás korúaktól ifjúsági korosztályig – hangoztatta az edző.

Fel is újították

Nemcsak a rezsiköltségeket vállalta a sportegyesület, hanem azt is, hogy kisebb felújítási munkálatokat elvégeznek az épületen – hangsúlyozta Inklovics László, Sajóecseg polgármestere. Ez azért is nagy segítség, mert az önkormányzat jelenlegi helyzetében nem tudta volna egyiket sem finanszírozni. Sajnos már évek óta üresen állt a volt általános iskola, mert központilag nem támogatták a működését, ugyanis csak alsó tagozatos tanulók jártak oda. Így a sajóecsegi kisiskolások most a környező településekre vagy Miskolcra járnak, azóta pedig kihasználatlan az épület. Bár egy ideig az „Alternatíva” magániskola is látott fantáziát benne, végül ők is kiköltöztek, így nagyjából három éve tényleg üres volt az ingatlan – tudatta a polgármester. Majd hozzáfűzte: nagy öröm, hogy újra élet van az iskola falai között, és hetente többször is gyermekzsivaj tölti meg a helyet.