Olvasóink tették szóvá, hogy nincs gombavizsgáló a Búza téri piacon. Épp most, amikor gombaszezon van, és sokan indulnak gombászni a Bükkbe.

Kiderült, a hír csak félig igaz.

A vásárcsarnokot és szabadtéri piacot működtető Miskolci Piac Zrt. egyik munkatársától megtudtuk, az őstermelői piacra valóban kiírták a következőket: „A Búza téri őstermelői piac területén az irodahelyiségében működő gombavizsgálat határozatlan ideig szünetel.”

Azonban ez csak az őstermelői piacra, tehát a Kertészáruház melletti, elkerített területre vonatkozik. Ott egy sajnálatos haláleset miatt szünetel a gombavizsgálat, így azon a területen most nem lehet gombát árulni.

Azonban a szabadtéri zöldségpiac területén most is van gombavizsgáló, ő mindennap reggel 6 órától 13 óráig áll az árusok szolgálatában. Aki tehát gombát szeretne árusítani, most csak a nagy piac területén teheti.

Nem járnak rosszabbul azok sem, akik ezelőtt az őstermelői piacra vitték a gombájukat, hiszen az asztaldíj ugyanannyiba kerül mindkét területen. A szabályok szerint azonban csak ott lehet gombát eladni, ahol gombavizsgáló is működik. Az árus kap egy papírt az ellenőrzés után, hogy amit árusít, az nem káros az egészségre, tudtuk meg.

Őket is keresik

Bőven van gomba a környező erdőkben és mezőkön - jelezte lapunknak Béres János, a Miskolci Gombász Egyesület elnöke. Hozzátette: a piacon nem ők szolgáltatják a gombavizsgáló szakembereket, bár több tagjuknak is van gomba-szakellenőri végzettsége. Azonban, amikor a piacon nem működik a gombavizsgáló, akkor őket is gyakran keresik a az emberek, hogy nézzék át a szedett gombájukat.

– Ezt természetesen megtesszük, hiszen ha valaki bizonytalan, és nem vizsgáltatja meg a gyűjtött gombáját, akkor jön a baj. Egyesületünk egyébként elsősorban információkkal segíti a gombászat iránt érdeklődőket. Tanfolyamokat, foglalkozásokat, túrákat szervezünk, olykor nyílt túrákat is, amelyekre bárki eljöhet. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan szeretnek gombászi, főleg ilyenkor, amikor sok gomba található az erdőkben. Azt is látjuk, hogy egyre jobban fejlődik az emberek gombaismerete. Ebben az interneten található információk is sokat segítenek. Tudomásom szerint súlyosabb mérgezések nem történtek az utóbbi időkben, de ez sokszor csak a szerencsén múlik. A legtöbb emberben kialakult az a szokás, hogy ha bizonytalan egy-egy gombával kapcsolatban, akkor azt inkább nem eszik meg. Hiszen tudjuk jól, hogy milyen nagy bajt tudnak okozni a mérgező gombák. Az emberek tehát ma már jobban odafigyelnek, nem olyan felelőtlenek, mint a korábbi években, amikor az ellenőrizetlen gombákat adták-vették egymás között – osztotta meg tapasztalatait Béres János.

Megtudtuk tőle azt is, milyen ehető gombákat találhatunk jelenleg az erdőben, egészen az első fagyok beálltáig.

A Bükkben nagy mennyiségben szedhetünk gyűrűs tuskógombát. Igaz, a lehulló levelek megnehezítik a megtalálását, de ahol felbukkan egy-kettő, ott érdemes körülnézni, mert csoportosan terem. A réteken-mezőkön a lilatönkű pereszkét és csiperkét érdemes összegyűjteni., a fenyvesekben pedig rizikét, fenyőtinórut és fenyőpereszkét találhatunk, de még őzlábgombára is bukkanhatunk.