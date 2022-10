Az MCC Miskolci Képzési Központjában "Serdülő a családban" címmel tartott előadást a napokban Fehérpataky Balázs, az MCC Fit Program igazgatója. A Szülők Akadémiája egy olyan ismeretterjesztő programsorozat, amely interaktív módon, a résztvevőket bevonva igyekszik tájékoztatást nyújtani időről-időre egy-egy aktuális témáról. Fehérpataky Balázs több mint húsz éve középiskolai tanár, ahogyan ő fogalmazott: terepen dolgozó pedagógus. Ezentúl pedig mediátor, vagyis vitarendező és konfliktuskezelő szakember is. Mindamellett és nem utolsó sorban négy gyermek édesapja, akik saját bevallása szerint éppen befelé vagy kifelé tartanak, illetve éppen benne vannak a serdülőkorban. Így nagy tapasztalattal rendelkezik ennek az életciklusnak minden aspektusáról.

A serdülőkor nem marad el

Az előadás legfontosabb üzenete az volt az érdeklődő szülők számára, hogy ne betegségként kezeljék a serdülőkort, amit át kell vészelni, hanem egy fontos életszakaszként, amelyet segíteni kell a gyermek számára jól megélni. A serdülőkor ugyanis rendkívül intenzív élményeket és helyzeteket hoz. Ha valaki a felnőtté válás útján megspórolja ezeket, akkor később jelentkezhet az igény, ami több problémát is okozhat.

Jó időben jó kérdések

Mindnyájan úgy születtünk, hogy vannak természetes konfliktuskezelési képességeink, stratégiáink, melyen életünk során sokat tudunk fejleszteni – mondta Fehérpataky Balázs. Az előadásban elsősorban a kis serdülőkről ejtett szót, vagyis felső tagozatos 5-8. osztályos diákokról. Főként azért, mert a Fit Programban több mint 1500 ilyen korú magyar gyermekkel foglalkoznak határon innen és túl is.

Fehérpataky Balázs

A kiválasztási adatok azt mutatják, hogy a programba olyan szülők gyermekei kerülnek be, ahol a családban fontos, hogy milyen nevelést, oktatást kap a tanuló, de konfliktusok akkor is vannak. Ezek megoldásában segíthet az interakció, amelyet igyekezett megismertetni a jelenlévőkkel a szakember. Elmondta, hogy a szülő-gyermek kapcsolat egyensúlytalan. A gyerekek sok mindent elvárnak a szüleiktől és meg is adják nekik, amíg tőlük nem várnak viszont semmit, és ez így van jól. És természetes, ha zavarja a szülőt, hogy a gyereke már nem igényli a segítségét, de ettől még támogatni kell őt mindenben. A kommunikációban pedig törekedni arra, hogy a megfelelő kérdésekre jó válaszok jöjjenek.

Az azonosulás és a közösség segít

A serdülőkor elhúzódása annak köszönhető, ha a gyermek nem tud számára fontos élményeket átélni – emelte ki. Ebben konfliktusok és különböző élethelyzetek is benne vannak. Ha már idejében, kisiskolás korban integrálódnak különböző közösségekben: iskolában, edzésen, cserkészcsapatban, bárhol, vagyis bármilyen közösségben, akkor annál korábban alakulnak ki olyan szociális képességek, amelyek képessé teszik arra, hogy jól manőverezzen az emberek között. De természetesen legyenek hibái, konfliktusai, nehézségei, amelyeket meg kell oldani. Ezeket átéli a sokféle kapcsolódásban és akkor viszonylag tempósan átmegy a serdülőkor időszakain – állította Fehérpataky Balázs.