„A Fidesz-KDNP pártszövetség 2019-ben egy működő várost adott át Veres Pálnak és baloldali csapatának. Ezt már azok sem vitatják, akik erre a kényszerkoalícióra szavaztak. Mindenki látja, hogy Miskolc jelenlegi irányítói nem a város működtetésével vannak elfoglalva, hanem saját hatalmi harcaikkal. Közben rokonok, haverok bukkannak fel mindenhol, akik a cégvezetéshez nem értenek, felelős döntések meghozására képtelenek, de minden hónap elején felveszik a fizetésüket és közben tönkre teszik Miskolcot” – fogalmazott közleményében dr. Nagy Ákos. A Fidesz-KDNP miskolci frakcióvezetője rámutatott: „A tömegközeledés szétverése után, most a miskolciak vize került veszélybe!”.

Dr. Nagy Ákos hangsúlyozta, hogy az augusztus 29-re összehívott rendkívüli városi közgyűlésen a baloldali városvezetés, élén Veres Pállal, ismét aggodalmát fejezte ki azzal a céggel – a város ivóvízellátásért felelős Mivíz Miskolci Vízművek Kft.-vel – kapcsolatban, amit ők tettek tönkre majd' három esztendő alatt.”

Veszteség, veszteség hátán

A frakcióvezető ismertette: a Fidesz-KDNP városvezetése idején, amikor teljes évben irányította a megyeszékhelyet, a Mivíz nyereséges volt. A veszteségek mértéke a baloldali vezetés alatt viszont a következőképpen növekedett: 2020-ban 279 millió 889 ezer forint, 2021-ben 573 millió 683 ezer forint, 2022-ben pedig már 1 milliárd 545 millió 264 ezer forint (ez az Mivíz által év végéig kalkulált összeg – a szerk.). A közel 2,4 milliárd forint veszteség az elmúlt évek alatt felemésztette a saját tőke jelentős részét.

Csőtörések, elfolyó víz

A baloldal egy nyereséges cégből csinált több mint két év alatt egy olyan céget, ami jelenleg több milliárdos mínuszban van

– húzta alá dr. Nagy Ákos. „Most, amikor eljött az igazság pillanata és a városi tömegközeledés szétverése után beborították a miskolci vízszolgáltató céget is, ismét a kormányra mutogatnak, onnan kérnek és várnak segítséget, és a saját felelősségüket elfelejtik ebben a helyzetben is. Az elmúlt időszakban sok miskolci tapasztalhatta, hogy szinte hetente van csőtörés a városban, sokáig folyik a víz, mire elhárítják a bajt. Nem is beszélve az ebből fakadó útlezárásokról, terelésekről, néha hónapokig fennálló betemetetlen gödrökről. Pontosan így irányítják a miskolci vízszolgáltató céget is. Ahogy a városnak, a Mivíz-nek sincs felelős gazdája.”

„Alkalmatlanok a vezetésre”

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy mindeközben más ellenzéki városokban sikerült az ilyenfajta gondokat megoldani. „Szegedet például hosszú évek óta baloldali polgármester és koalíció irányítja. Ott a tömegközlekedés rendben működik és eszük águkban sincs átadni a helyi vízszolgáltató céget, mert az nyereséget termel, mint Miskolcon még 2019 előtt. A jelenlegi baloldali városvezetés csaknem 3 év alatt szétverte Magyarország legjobban szervezett közösségi közlekedési vállalatát, megszűnt a rendszeres fűnyírás, koszosak, szemetesek a közterek, visszatértek a fészekrakók és a sorba sajnos beállt a Miskolci Vízmű Kft. is.”

Dr. Nagy Ákos kijelentette: „A baloldali városvezetés alkalmatlan és méltatlan Miskolc irányítására és a miskolciak képviseletére. A miskolciak többet érdemelnek: tiszta vizet, rendezett és biztonságos vízellátást. A Veres Pál vezette baloldali csapat pedig viselje a jogi és politikai felelősségét minden rossz döntésének, amit a miskolci vízszolgáltatás kapcsán tettek...”

Az ügyben péntek késő délután kerestük meg a városházát és a Mivízet, amint válaszolnak feltett kérdéseinkre, azt közöljük olvasóinkkal.