Miközben a lakosságot a tudatos vízhasználatra ösztönzik, addig a megoldatlan csőtörések miatt rengeteg ivóvíz folyhat el feleslegesen Miskolcon. Erről mi is írtunk. Napi szinten posztok lepik el a legnagyobb közösségi média felületét, amelyben a szerzők az illetékes Mivíz Kft.-t kérik számon a városban uralkodó állapotok miatt.

"...nincs gazdája sajnos"

Vannak, akik alátámasztják, hogy több napot vagy hetet kell várni a javításra. Az egyik kommentelő úgy fogalmazott: „egy hónapja jeleztem, hogy Perecesen az Erenyő utcán csőtörés van, de azóta is folyik”. „A Fövényszeren is van egy, már vagy három hete rendületlenül csörgedezik” - számolt be valaki, aki még koordinátát is csatolt a hozzászólásához. Akadt, aki kérdést fogalmazott meg a meglévő probléma mellé: „az Alsópapirgyári úton július elejétől folyik a víz. Körülbelül 3 hete jöttek és kijelölték egy szalaggal. Többször és többen jelentettük. Semmi. Vajon kinek a számlájára írják majd?” - vetette fel a hozzászóló. Van, aki egyenesen úgy fogalmazott, hogy: „Ennek a városnak már nincs gazdája sajnos”.

Kevesebb vizet fogyasszunk

A cikk alá írt bejegyzésben egy hozzászóló arra mutat rá hogy: „A MIVÍZ vezetője pedig többek között azt ajánlja, hogy fogmosáskor spóroljunk a vízzel.” A nyári időszakban egyébként szinte kivétel nélkül minden vízműszolgáltató a tudatos vízhasználatra szólítja fel a fogyasztóit, annak érdekében, hogy ne forduljanak elő ellátási gondok egy esetleges vízhiány miatt.

Rendkívüli közgyűlési ülésen a Mivíz-ről

A témával kapcsolatban, tegnap rendkívüli közgyűlési ülés keretében tárgyalta a testület a Mivíz Kft. állami kézbe adását, felhatalmazva Veres Pál polgármestert, hogy kezdje meg az erről szóló tárgyalásokat. Nyíri László, a MIVÍZ Kft. stratégiai igazgatója a közgyűlésnek elmondta, hogy tudnak a csőtörésekről, de fontossági sorrendet kell felállítaniuk a meghibásodások között, és azokat kell először javítaniuk, melyek sok felhasználót érintenek.