A településen júniusban számos rendezvényt sikerült megtartani. A hidasnémeti református templom kertjében június 12-én tartották az összetartozás napi megemlékezést. Az eseményt Kovács Balázs helyi református lelkipásztor nyitotta meg, beszédet mondott dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Galuska Mihály görögkatolikus atya, Becse Csaba polgármester, Thomka István helyi presbiter és a vendég szlovákiai egyházak képviselői. Ezután a budapesti Kodály Zoltán férfikar koncertje következett. A rendezvényt szeretetvendégséggel zárták, melynek lebonyolítása a helyi hívek közreműködésével jött létre, utána még kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel telt a délután.

Új teret avattak

A Hidasnémeti Gála a 24. Hidasi Napok Felvidéki Fesztivál megnyitója mellett a művelődési házban kialakított kiállítótér felavatása is volt egyben. Bemutatták a Hungarikum pályázatból kialakított kiállítóteret, illetve a beszerzett tárgyakat, eszközöket. Társkiállítóként a Kassa Megyei Kulturális Központ is csatlakozott egy fotókiállítással, amelyet Kupec Mihály igazgató mutatott be. A kiállítást július végéig lehetett megtekinteni.

– A rendezvényre meghívottak között jelen voltak testvértelepüléseink, Migléc (Szlovákia), Rát (Ukrajna), illetve Hidas község polgármesterei, képviselői – mondta el Becse Csaba polgármester. – Az ünnepélyes megnyitó után az Abaúji Hagyományőrző Népi Együttes műsora következett. Ezután az érdeklődők megtekinthették a „Hidasnémeti értékek” című kiállítást, ahol a település 800 évét átfogó fotókiállítást, a 2020-ban létrehozott települési értéktárba tartozó értékeket mutattuk be. A rendezvény második részében a Hidasnémetiért díjakat adták át immár 24. alkalommal, majd Vadkerti Imre koncertje következett. A hidasnémeti Felvidéki Fesztivál június 18-án a Hidasnémeti Művelődési Házban a Hajdú Lajos-sakkemlékversennyel indult, mely szerves része a rendezvénynek évek óta. A nap hátralévő része a HVSC-sportpályán folytatódott, ahol az első Autofeszt show várta az érdeklődőket. A nemcsak Magyarországról érkezett gépjárműcsodák a délutáni órákban a település utcáin is felvonultak. A nap folyamán volt kézműves-foglalkozás testvértelepülésünk, Hidas község és a helyi óvoda dolgozóinak közreműködésével. A fiatal korosztály bőségesen talált szórakozási lehetőséget, hisz várta őket a minividámpark, valamint arcfestés, csillámtetoválás, kézműves-foglalkozás, ugrálóvár. Gyereknap alkalmából a 14 év alatti gyerekek minividámpark-belépőt és csokoládét kaptak az önkormányzattól. A szórakozás mellett lehetőség volt a Gönci EFI iroda által egészségügyi mérések igénybevételére. A színpadi műsort úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedvező műsorblokkot. Fellépett a Sky Fanatic, amely igazi trópusi hangulatot varázsolt a meleg nyári délutánon. Haladva az este felé a Gesarol rock­együttes következett, majd a fiatalok kedvence, Manuel, a színpadi műsort az Ámokfutók zárta. A napot a hagyományos tűzijátékkal fejeztük be. Jó volt látni, hogy családok, baráti társaságok, kicsik és nagyok egyaránt megfordultak rendezvényen. A háromnapos rendezvényünkkel nemcsak a település lakosait, környékbeli települések lakóit értük el, hanem egyre több szlovákiai vendéget is köszönthettünk.