Több mint száz napon keresztül ömlött a Sajóba nehéz- és félfémvegyületekkel szennyezett bányavíz, ami 2008 óta gyülemlett az alsósajói szideritbányában. 2008-ban ment csődbe ez az állami tulajdonban lévő bánya, amelyet akkor be is zártak, és ezzel együtt a szivattyúzást is leállították. Innentől kezdve kezdett el a bánya telítődni a felszínről beszivárgó vízzel – mondta az Észak-Magyarországnak Orosz Örs szlovákiai magyar politikus a miskolci Felvidék Házban a napokban tartott rendezvény előtt.

A Sajó szennyezettségének ügyére az elsők között ő hívta fel a figyelmet.

A bánya mélyéről

2017-ben a vonatkozó állami szerv megrendelésére kiépítettek egy vízelvezetőt, ismertette a történteket a politikus, mint fogalmazott, ezzel szerinte elismerték, hogy a későbbiekben lehet gond a bányában lévő vízzel. Most megtelt a bánya, és ezen a kifolyón keresztül történt a Sajó-katasztrófa.

Orosz Örs rámutatott, mindenhol úgy vannak kiépítve a bányavíz-elvezetők, hogy a folyókba vezessék a bányákból a vizet, tehát ebben semmi „új” nincs. Itt a problémát az jelentette, hogy a bánya mélyéről szabadultak fel vizek, illetve a legnagyobb probléma a titkolózás volt: a szlovák kormány nem informálta a lakosságot, az ügy először pánikhangulatba, majd közfelháborodásba torkollott. Orosz Örs szerint máig nem tájékoztatták megfelelően az állampolgárokat a szennyezésről és annak következményeiről. Figyelemfelhívó akciókkal igyekeztek a kormányt cselekvésre bírni.

– Öt jelentősebb akciónk volt. Először küldtem egy levelet a környezetvédelmi miniszternek, amelyre nem kaptam választ. Így született meg az ötlet, hogy egy köbméter vizet vittünk Pozsonyba, a környezetvédelmi minisztérium bejáratához, és ott közvetlenül a bejárat kövére öntöttem szét – mondta el Orosz Örs. Ennek hatására rájöttek a hatóságok, hogy meglehetősen groteszk lenne, ha papírt kapna arról, hogy szennyezte a környezetet Pozsonyban, így csak szóbeli dorgálással zárták le az ügyet. Az elmarasztalást közterület szennyezéséért kapta, amivel álláspontja szerint lényegében elismerték, hogy szennyező a víz.

Nem állt meg a szennyezés

– A szlovák kormány életképtelen – állítja Orosz Örs –, egy magyar állampolgár el sem tudja képzelni, hogy mennyire diszfunkcionális a négypárti koalíciós kormány, és a valós problémákra képtelenek reagálni. Mára a szennyezés nem állt meg, annyi történt, hogy átirányítottak bizonyos föld alatti vezetékeket, amelyek a bányába pótolták a vizet.

– Ezt sem tőlük tudtam meg, hanem nagyon sok információgyűjtés után. Állításuk szerint sikerült 70-80 százalékban csökkenteni a kifolyó vizet, de még mindig tapasztalható szivárgás, amely bizonyos tekintetben több százszoros túlterhelést jelent – mutatott rá a politikus.

Komoly feladatok

– A helyzet ma is felháborító, a vészharangot ma is tovább kell kongatni, hogy az illetékesek lépjenek az ügyben, hiszen számításaink szerint korábban napi másfél millió liter szennyezett víz folyt a Sajóba, ami mára már 400 ezer literre csökkent, ami még mindig szennyező. Ez azt jelenti, hogy a Sajónak a kipusztult szakasza 40 kilométerről 10 kilométerre csökkent. Nagyon komoly feladatok várnak a hatóságokra, csak példaként említem a meder kitakarítását és a rehabilitációt. Meg kell állítani a szennyezést, és akkor szűnhet meg a probléma, amely sajnos a mai napig nem oldódott meg – mondta az Északnak Orosz Örs.

A borítóképen: Orosz Örs: tovább kell kongatni a vészharangot a Sajó ügyében. Fotó: Bujdos Tibor