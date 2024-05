Így látták a vezetőedzők a szombat esti Újpest-Diósgyőrt (7-0):

Mészöly Géza: – Óriási elismerés a játékosoknak, nagy odaadással futballoztak, jó játékkal rukkoltak elő. A meccs elején rögtön két gólos előnyt szereztünk, ami azért fontos volt. A szünetben megbeszéltük a csapattal, hogy 90 perc a meccs, és ugyanolyan lelkesen és akarattal kell játszanunk, kezdenünk a második félidőt. Azt is mondtuk a srácoknak, hogy élvezzék ki ezt a napot, ami talán feledteti a korábbi nehéz találkozókat. Büszke vagyok a játékosokra, boldogok vagyunk, hogy ezt véghez tudták vinni. A korábbi mérkőzéseken nem voltak meg a szükséges pluszok, a sors, a futball párszor ezt nem hálálta meg, azonban most sokat tettünk érte.

Vladimir Radenkovic: – Ez a meccs, főleg az első félidő nem a pályán lévő játékosokról szólt - a stábunk hibája volt a vereség. Nagyon sajnáljuk, ezt üzenjük a szurkolóknak. Pontrúgásokból kaptuk a gólokat, amelyek teljesen sokkoltak minket és hatással voltak a meccsre. Nehéz most, de holnap edzés, tovább kell lépnünk, én támogatni fogom a játékosaimat. A szünet után kemény játékosokat akartam a pályán látni, átálltunk 4-3-3-ra, az ellenfél pedig várta a kontrákat, és láttuk, hogyan éltek ezekből. Megvoltak a problémáink a Csoboth elleni védekezés során is, de nem könnyű, ha nem játszol félévig, aztán egy ilyen jó játékossal találod szemben magad, ilyen hangulatban. Ezért nem is akarok semmi rosszat mondani a játékosokra. Ki kellett próbálnunk őket is, a védelemben több pozícióban is olyanok játszottak, akik hosszabb idő után léptek pályára, de tényleg nem akarom őket hibáztatni. Láttam, hogy a szurkolóink kimentek a stadionból és teljes mértékben igazuk volt. Amióta itt vagyok, támogatnak minket jóban és rosszban egyaránt. Ha egy nagy klubnak szurkolsz, és maximálisan odateszed magad, aztán ezt látod... Megértem, amit tettek, ha a lelátón lettem volna, én is kimegyek. De megígérem nekik, hogy erősebben térünk vissza.