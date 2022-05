Korábban írtunk róla, hogy több hazai hírportál közölt rémisztő hírt a pozsonyi felvidék.ma beszámolója nyomán, olyan címen, hogy „a Sajó vize halott!”. Akkor utánajártunk, hogy a hatásvadásznak tűnő cikk mögött mi a valódi tartalom. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a folyó szlovákiai szakaszán történő szennyeződés hogyan érinti a Sajó magyarországi szakaszát és annak élővilágát. Akkor a kérdésünkre, azt a választ kaptunk, hogy a folyó Sajópüspökit (itt éri el a folyó az országhatárt – a szerk.) érintő részéig volt részleges elszíneződés a napokban – mondta el vasárnap az Észak-Magyarországnak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, aki hozzátette, hogy Sajópüspökinél, Miskolcon és Muhinál folyamatosan mérik a vízben a fémek jelenlétét, és sehol nem tapasztaltak határértékek feletti eredményt. A szóvivő elmondta, eddig sehol nem észleltek halpusztulást.

Napirend előtt

Az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtti felszólalásában Keresztes László Lóránt, a Lehet Más a Politika frakciójának tagja a Sajó folyót ért ökológiai katasztrófáról beszélt.

Az LMP-s politikus arról beszélt, hogy szennyező anyag ömlik a folyóba, aminek következtében egy jelentős szakaszon eltűnt a folyóból az élet, és a szlovák kormány semmit nem tett az ügyben, illetve semmi jele annak, hogy próbálná elhárítani a szennyeződést. Közölte: tragikus és megdöbbentő természetpusztítás a szennyezés következménye a folyó néhány tíz kilométeres szakaszán, és hozzátette, hogy mielőbb meg kell szüntetni a szennyeződést.

A napirend előtti felszólalásra Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára reagált. Válaszában kifejtette, hogy az eset miatt másodfokú készültséget rendeltek el a Sajó folyón, és azóta is folyamatos a vízminőség állapotának figyelése, az ellenőrzés a korábban leírt három helyen folyik, továbbá megerősítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság álláspontját, miszerint: a folyó magyarországi szakaszán halpusztulást nem tapasztaltak. Arra is rámutatott, hogy a súlyosan terhelt és szennyezett szakasz a határtól több tíz kilométerre van, ezért a szlovákiaihoz hasonló mértékű szennyeződés nem mutatható ki itt, de kisebb elváltozások a magyar szakaszon is megfigyelhetők. Hozzátette: kérik és elvárják Szlovákia együttműködését az ügyben. Mi is megkerestük kedden az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét. Siklósi Gabriella elmondta, hogy továbbra sincs a Sajó hazai szakaszán határérték feletti szennyeződés.