„A Népkerttel évekig, sőt évtizedekig senki sem foglalkozott érdemben. Pedig a belváros legnagyobb parkja megérdemelné az odafigyelést, az összefogást, nem lenne szabad ilyen mostohán kezelni” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Barkóczi István, a Vigadó tulajdonosa.

„Mindig az volt az álláspontom, hogy a Népkert fejlesztését egy jól átgondolt, átfogó terv alapján kellene megvalósítani” – kezdte a beszélgetést Barkóczi István, aki szerint tervek márpedig vannak, a hiba az átgondolatlanságban keresendő. A Népkerti Asztaltársaság például – amelynek lokálpatriótaként ő is tagja – különböző felméréseket készíttetett az elmúlt évek során. Ilyen volt a fákról készült állapotfelmérés, amelyből kiderült, hogy a park öreg fáinak egy része 1-2 éven belül veszélyessé válhat, kidőlhet. Ennek a szakvéleménynek az eredményeit természetesen átadták a városnak, de arról sajnos nincs hírük, hogy bármilyen intézkedés történt volna az ügyben.

„Mondok egy másik példát! Puskás Péter Ybl-díjas építész, aki szintén kötődik a Népkerthez, több éve rendelkezésünkre bocsátotta az általa készített, mondjuk úgy, elvi rendezési tervet, amelyet a városvezetés figyelmébe ajánlottunk, de ezzel sem történt semmi. Megjegyzem: Puskás Péter ingyen adta át ezeket a munkákat” – osztotta meg tapasztalatait Barkóczi István.

Futókör minden nélkül

A vállalkozó szerint a futókör építése végre egy kedvező fordulat, de úgy látja, hogy a már említett átgondoltság sajnos ebből a projektből is hiányzik.

„Nincs kivilágítva teljes hosszában a futókör, helyenként sejtelmes fények pislákolnak, és ami nagyobb gond: vizesblokk és öltöző sem áll majd a sportolni vágyók rendelkezésére. A futóknak nem lesz más választásuk, mint jobb esetben bejönni hozzánk, a Vigadóba. Mi persze megoldjuk, adunk helyet, de ez nem lehet végleges megoldás. A tervezésnél alaposan át kellett volna gondolni, mi is kell egy ilyen futókörhöz. Nyilván, el kellett volna jönni a helyszínre és szétnézni” – magyarázta az üzletember, majd kiderült, ezzel még nincs vége a problémáknak. „Mindennap itt vagyok, látom, egyre többen autóval jönnek, szeretnének futni már most is, és sokan az aszfaltot használják. De nincs hely a környéken a parkolásra és arra sem, hogy az ember cipőt váltson, átöltözzön. A kocsiknál, a csomagtartóból öltözködnek a futók” – tette hozzá.

Hullámzó aszfalt

Az építkezés kapcsán is vannak rossz tapasztalatai a Vigadó tulajdonosának. Elmondta, nem is olyan régen egy 40 tonnás tréler hajtott be a Népkertbe, azzal szállították a futókörhöz szükséges sódert. Történt ez annak ellenére, hogy tábla jelzi a 3 és fél tonnás súlykorlátozást.

„Emellett egy 14 tonnás markolóval is járják a füves területet és az aszfaltos részeket. Ezekkel nyilván gyorsabban megy a munka, mint a kisebb gépekkel, és olcsóbb is az építkezés, de a járdák már most is járhatatlanok, hullámoznak, mint a Balaton” – fejtette ki.

A Népkert fejlesztését egy jól átgondolt, átfogó terv alapján kellene megvalósítani - Barkóczi István

Az átfogó fejlesztési tervet Barkóczi István azért is tartja fontosnak, mert az alapján meg lehetne mondani például azt is, hogy milyen zöld növényeket kellene telepíteni, milyen utcabútorzatot lehetne elhelyezni: „Sok hozzám hasonló lokálpatrióta ember van, olyanok, akik szívesen a zsebükbe nyúlnának, és vennének padokat, szemetest. Volt is példa a közelmúltban arra, hogy vállalkozókkal összefogva díszfákat ültettünk, és tudom, sokan akár saját munkájukkal is részt vennének a park szépítésében. De ha nincs terv, ha nincs koncepció, akkor a lokálpatriótákat, vállalkozókat sem lehet megmozgatni, hiszen nem lehet összevissza vásárolgatni!”

Sissi csak másolat

A Népkert gesztenyefái között található Stróbl Alajos 1899-ben készült, Erzsébet királynét megörökítő alkotása, a Sissi-szobor. Pontosabban annak „csak” a másolata. Barkóczi István szerint mostanra már megérett az idő arra, hogy az eredeti, bronzból készült alkotás – amely jelenleg a Herman Ottó Múzeumban, a ruhatár mellett van kiállítva – visszakerüljön a Népkertbe, oda, ahová a művész eredetileg tervezte!