Európában (az eurózóna országaiban – a szerk.) az euró bevezetése óta a legmagasabb szinteken jár az infláció – írta nemrégiben a Politico. Bár az Európai Központi Bank szerint az áremelkedés csak ideiglenes jelenség, a politikusoknak nehéz derűlátónak lenniük, amikor a lakosság egyre kevésbé bírja fizetni a rezsit és a bevásárlást szerte a kontinensen.

Belgiumban 1983 óta nem volt ilyen magas az infláció, mint most. Ennek okát a helyi statisztikai hivatal a magas üzemanyagárakban látja – számolt be az Euronews. Itt a fogyasztói árindex szerinti infláció csupán egy hónap alatt (2021 decemberéről 2022 januárjára) emelkedett 5,7 százalékról 7,6-ra. Belgiumban a válságkezelés módja a fizetések inflációhoz történő automatikus igazítása, ennek a gyakorlatnak azonban akadnak kritikusai: a flamand üzleti szövetség (VOKA) szerint ezzel a cégek veszítenek versenyképességükből, a szakszervezetekkel való tárgyalás lenne hosszú távon kifizetődőbb. Belgiumban a növekvő árak miatt nagyjából egymillió embernek okoz nehézséget kifizetnie a rezsit. Az amúgy is növekvő energiaárak viszont nem csak itt, az egész kontinensen éreztetik hatásukat: az ipart is megbénítja az alumíniumfeldolgozástól a cukoriparig. Az európai uniós átlaginfláció a járvány előtt 1,5 százalékos szint körül mozgott, majd az első járványhullámot követően 0,5 százalék alá esett. Az árak azóta meredeken emelkedésnek indultak: a pénzromlás mértéke a 2021-es év végére már az 5 százalékot is meghaladta az unióban. Komoly regionális különbségekre is rávilágított a Politico: Kelet-Európában még súlyosabb a probléma, mint nyugaton. Litvániában például 10,7 százalékot ért el az infláció tavaly decemberben. A fővárosban, Vilniusban egészen elképesztő, 140 százalékkal drágább fűtésszámlákkal szembesülnek a lakosok egy évvel ezelőtthöz képest. A fogyasztók itt fizetési haladékot kérhetnek, de ez egy megkérdezett lakos szerint nem kielégítő megoldás.

Befagyasztott rezsiárak

Az inflációval emelkedő rezsiköltségek mérséklésére kormányzati beavatkozás mellett döntött Olaszország.

Forrás: Shutterstock

Mario Draghi miniszterelnök szerint az állami támogatás fontos, de ez nem lehet az egyetlen útja a válságkezelésnek. „Fel kell kérni azokat, akik nagy haszonra tettek szert a gáz árának emeléséből, hogy osszák meg azt a társadalom többi részével” – jelentette ki az olasz kormányfő. Bulgária szintén igyekszik védeni a fogyasztókat, itt befagyasztották az áram és fűtés költségét március végéig, az áremelkedésnek leginkább kitett nyugdíjasoknak pedig 75 levát (13 600 forintot) ajánlanak fel, amennyiben felveszik a koronavírus elleni védőoltást.

Követik a magyar példát

A Magyarországon bevezetett élelmiszerár-maximálás példáját követi Szerbia és Észak-Macedónia, ahol olyan alapvető termékek áraira vezettek be felső határt, mint a kenyér, cukor vagy a napraforgóolaj. Lengyelország, Románia és Csehország eközben áfacsökkentéssel igyekszik a lakosság kiadásait mérsékelni. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő bejelentette: a dráguló élelmiszerek okozta problémán az alacsony keresetű családok pénzbeli támogatásával is segíteni fognak. Itt 400 zloty (31 ezer forint) és 1437 zloty (112 ezer forint) közti összegeket kaphatnak a háztartás méretétől és bevételüktől függően a rászoruló családok.

Sok család küzd a megugró megélhetési költségekkel az Egyesült Királyságban is az üzemanyagárak és a rezsiköltségek elszabadulásával – írta a közelmúltban a BBC. A szigetországban az infláció 30 éves rekordokat dönt, az élelmiszerek áremelkedése pedig januárra megduplázódott. A jelenség egyik okozója a szállítási költségek emelkedése: egy építőipari beszállító cég beszámolója szerint míg korábban 1000 dollárt (314 ezer forintot) fizettek egy szállítókonténerért, most több mint 10 ezer dollárba (3,14 millió forintba) kerül ugyanez a vállalkozásnak.

USA: akadozó termékellátás

Az Egyesült Államokban a ’80-as évek óta nem láttak ekkora inflációt, mint most

Az Egyesült Államokban az európai átlagnál is magasabb az infláció, meghaladva a 7 százalékot, az 1980-as évek óta nem látott mértékben megnövelve az árakat. Ezzel párhuzamosan megbízhatatlanná vált a tömegközlekedés, növelve az ingázás idejét, az iskolabuszok és tanítás utáni foglalkozások is kiszámíthatatlanok, ezzel hiányosságokat okozva a gyermekfelügyelet terén, az élelmiszerboltokból rendszeresen elfogynak a termékek, az orvosi időpontok pedig egyre ritkábbak – mutatott rá a The New York Times.

Mindezek mellett azonban rengeteg embernek járható út a munkaváltás, a kormányzati támogatások és az ingatlanok, illetve tőzsdei részvények növekvő értékének köszönhetően a legtöbb háztartás így is jobb pénzügyi helyzetben van, mint a világjárvány kitörésekor.

(A borítóképen: Sok család küzd a megugró költségekkel az Egyesült Királyságban)