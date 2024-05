A napokban a 112 segélyhívó központjába egy segélykérő hívás futott be egy miskolci férfitől, miszerint van két tacskója amelyből az egyik tüzel. A segélyhívó munkatársa szabályosan lefolytatott hívásban megkérdezte a férfit, hogy ilyen esetben milyen segítséget is kér a központtól? A hívó fél közölte tényszerűen, hogy egy tűzoltó egységet szeretne ha rendelkezésére állna. A központ munkatársa (komolyságot erőltetve magára) megkérdezte a betelefonálót, hogy: - Ugye ezt most nem gondolja komolyan? Jött is rögvest a válasz : -Nem gondoltam komolyan.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az ilyen és ehhez hasonló (első körben viccesnek tűnő) hívásoknak jogi vonzata is van, amihez nagyra kell nyitni a pénztárcát.

Bóna Gyula, rendőr alezredes, a miskolci 112-es Hívásfogadó Központ vezetője elmondta portálunk érdeklődésére:

- Szabálysértési eljárást indítunk az ilyen esetekben. Amíg egy "álhívásban" a központ dolgozója lefolytatja a beszélgetést, addig egy súlyos baleset esetén foglalt vonalat jelez a valós esetben betelefonálónak. A Rendőrkapitányság lefolytatja az eljárást és a maximálisan kiszabható (150.000.-forint) kerül bírságként kiszámlázva a "vicces" telefonálónak.

Ebben az esetben a miskolci betelefonáló férfi is hasonló összegű büntetésre számíthat.