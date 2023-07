– Csendes volt az este, és nagyon közel jártunk. Nem akartunk ráijeszteni a végzetes lépésre készülő fiatalemberre. Lassítottunk, amint a híd közelébe értünk, és csak akkor kapcsoltuk be a kéket, amikor megálltunk – idézte fel Dudás Kálmán Krisztián őrmester, aki Popovics Géza főtörzsőrmesterrel, Mályi körzeti megbízottjával látott el közös szolgálatot. – Alkonyodott, de még világos volt, így messzebbről is láttuk, hogy a fiatalember átmászott a híd korlátján, lábfeje a rácsok közé lógott, és mindkét kezével a korlát felső peremébe kapaszkodott. Leszegett fejjel nézett a folyóra. Kiszálltunk a szolgálati autóból, és lassan közelítettünk felé. Kollégám, Popovics Géza nyugodt, kimért hangon felszólította, hogy másszon vissza, és a férfi magatartásából arra következtettünk, hogy ezt komolyan vette, szándékában áll teljesíteni. Ezután odaléptünk hozzá, és megragadtuk a két felkarját, majd átsegítettük a korláton. Ettől kicsit megkönnyebbült, de továbbra is nagyon zaklatott volt. Mintha akkor fogta volna fel, hogy tényleg kockán forgott az élete.

A két zsaru beültette a sajóládi huszonévest a járőrkocsiba, és a közeli parkolóba hajtottak. Közben jeleztek a tevékenységirányítónak, hogy erről tájékoztassa a mentősöket, akik ekkor már úton voltak, és további ellátás céljából az elkeseredett fiatalt kórházba szállították.

– Miután felvettük a személyi adatait, elmondta, hogy szerelmi bánat miatt akart véget vetni az életének. Azt is elismerte, hogy drámai elhatározásában szerepet játszhatott az alkoholfogyasztás – tette hozzá Dudás Kálmán Krisztián, akinek ez volt az első életmentése. – Semmi esélye nem lett volna az életben maradásra, ha erről a hozzávetőleg 3 méter magas hídról beleugrott volna a Sajóba, főleg ittasan. Ezen a részen és az évnek ebben a szakában sajnos már olyanok is életüket vesztették, akik csak át akartak úszni rajta. Magasan van, erős a sodrása, és örvénylik. A szerencsének is köszönhető, hogy nem történt tragédia, mert tényleg egy percen belül odaértünk.