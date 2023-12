Drámai intézkedés helyszíne volt az M30-as autópálya Miskolc fölötti felüljárója, írja éves, visszaemlékező sorozata részeként Facebook oldalán a Zsaru Magazin: az eset még november 25-én történt. A bejegyzés szerint egy fiatalember szétvagdosott csuklóval, rögzített lánccal a nyakában lépett át a szalagkorláton, és ugrani készült, de az encsi autópálya-alosztály két rendőre kicselezte, és megmentette az életét.

Kényes téma az ön- és közveszélyre utaló cselekmények megítélése, hiszen nem csak mentális problémával élő emberek hajlamosak arra, hogy olyan helyen akarjanak véget vetni saját életüknek, ahol ezzel másokat is veszélyeztetnek, fűzik bejegyzésükhöz, majd részletezik a történteket: a borsodi fiatalember azzal is ráijesztett az alatta elhaladó járművezetőkre és utasaikra, hogy vértől vöröslő csuklóval lépett át a körülbelül 6 méter magas felüljáró korlátján.

Kötél volt a nyakában

– Túlsúlyos jármű vezetőjével szemben intézkedtünk, és már úton voltunk visszafelé Encsre az M30-ason, amikor bejelentkezett a tevékenységirányító. Közölte, hogy több autós is öngyilkost látott az M30-as egyik felüljáróján a 41. és a 45. kilométer közötti részen. Mintha kötél lett volna a nyakában, és véresnek tűnt az egyik csuklója – idézte fel Gál Péter törzszászlós, az encsi autópálya-alosztály baleseti helyszínelője, és hozzátette, gyorsítottak, de nem kapcsolták be a megkülönböztető jelzést. – Úgy emlékeztünk, hogy azon a szakaszon két vad- és két mezőgazdasági átjáró található, ezért menet közben felhívtuk az autópálya-mérnökség diszpécserét, nézze meg a kihelyezett kamerákat, hogy azonosítani tudjuk a helyszínt. Épp akkor láttuk meg a külső forgalmi sáv felett, a szalagkorlát innenső oldalánál álló fiatalembert, amikor a diszpécser közölte, hogy a 42. kilométerszelvény mezőgazdasági átjáróján tartózkodik. Még ekkor sem kapcsoltuk be a kéket, mert nem akartunk ráijeszteni, csak amikor megálltunk, hogy az arra haladó járművek messziről lássák, a leállósávban vagyunk.

A hős rendőrök: Gál Péter és Takács Tamás

Fotó: Szabó Gabriella / Forrás: Zsaru Magazin

Csupa vér volt az alkarja

Nem beszéltek meg semmit, a helyzet adta magát.

– A kollégám picivel hamarabb szállt ki, és rögtön elkezdte szóval tartani a férfit, aki magából kikelve összevissza kiabált. Úgy gondoltam, ilyen állapotban aligha fogja észrevenni, ha besurranok a felüljáró alá, de szerintem azt sem látta, hogy kiszálltam a szolgálati autóból – emlékezett Takács Tamás törzszászlós, az encsi autópálya-alosztály járőre, aki átlépett a pályavédő szalagkorláton. – A töltés felé indultam, és négykézláb felkapaszkodtam rajta. Távolabb volt egy lépcső, de minél hamarabb fel akartam érni.

Közben Gál Péternek sikerült hangosan szóba elegyednie az életunt fiatalemberrel.

– Egy ideig csak azt üvöltötte, hogy „úgyis öngyilkos leszek!”, és közben az egyik lábát lógatni kezdte lefelé. Ez volt a legkritikusabb pillanat. A kissé nyirkos időben megcsúszhatott volna, ráadásul jól látszott, hogy a nyakában lévő láncot a szalagkorláthoz rögzítette, és csupa vér volt a bal alkarja. Mintha ettől a fél lábon állástól ő is megijedt volna, mert ahogy rákérdeztem, miért akarja eldobni az életét, zokogni kezdett, és közben visszahúzta a lábát. Elmondta, hogy közös gyerekükkel együtt hagyta el a partnere, és ezt képtelen megemészteni. Ezután folyamatosan beszéltem hozzá, győzködni próbáltam, hogy gondolja meg a dolgot, és közben a forgalmat is figyeltem. Két személykocsi és két kamion ment el mellettem, és minden sofőr messziről észrevette az intézkedést, mert lassítottak, és a belső sávba soroltak. Közben azt is láttam, ahogy Tamás hátulról közelített a férfi felé.

„Gyere! Másszál vissza!"

A fiatalember nem észlelte a mögé kerülő rendőrt.

– Óvatosan odasunnyogtam a háta mögé, és csak akkor vett észre, amikor a nyakánál ráfogtam a kabátjára. Ettől összerezzent, és bár igencsak meglepődött, nem vesztette el az egyensúlyát. Továbbra is kapaszkodott a szalagkorlátba. Rögtön mondtam neki, hogy „Gyere! Másszál vissza!”. Nem kellett kétszer szólnom. Azonnal megfordult, és már tette is át az egyik lábát a szalagkorláton. Miután biztonságban volt, kezdtem leszedni a láncot a nyakából, ami nehezen ment, mert többször is áttekerte, és meg is csomózta. A másik végével is volt gondom, mert több csomóval rögzítette a felüljáró szalagkorlátjához, de végül csak lejött, és addigra már a kollegám is odaért. Aztán nem sokkal később a mentősök is megjöttek. Ők már célirányosan hajtottak a mezőgazdasági felüljáróra a földúton keresztül. Bekötözték a csuklóját, amit több helyen is megvágott. Vérzett, de nem tűnt súlyos sérülésnek. Megkérdeztem tőle, dohányzik-e, majd pedig megkínáltam egy cigarettával. Ettől kicsit lenyugodott. – magyarázta Takács Tamás a Zsaru Magazinnak, a lap a Facebook oldalán elevenítette fel a novemberben történteket.

A két törzszászlósnak ez volt az első életmentése, Dsupin Levente őrnagy, az encsi autópálya-alosztály vezetője felterjesztette őket főkapitányi elismerésre.

