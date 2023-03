A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2023. március 28-án 07 óra 15 perckor egy férfi közlekedett személygépkocsijával Tardona irányából Kazincbarcika felé. A férfi nem az időjárási viszonyoknak megfelelően haladt, amely során egy enyhén jobb ívű kanyarban megcsúszott, megpördült és az út mellett elhelyezkedő árokba sodródott.

A 73 éves sofőr nem használta a biztonsági övet – és bár nem közlekedett kirívóan gyorsan -, de mivel nem használta a biztonsági övet így is megsérült könnyebben, a személygépkocsijában pedig anyagi kár keletkezett.

A rendőrök naponta találkoznak olyan sofőrökkel, illetve utasokkal, akik csak akkor kapkodnak, amikor rendőrt látnak, és ezek után kapcsolják be a biztonsági övüket. Sajnos Magyarországon az övhasználati hajlandóság az elmúlt években nem javult, és jelentősen elmarad a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országokban tapasztalható állapotoktól. A 2021-es statisztikai adatok azt is kimutatták, ha a gépjárműben utazók közül 10%-kal többen kötötték volna be magukat, akkor 65 ember nem halt volna meg közlekedési baleset során.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott a Magyar Rendőrség CSAT(T)LAKOZZ! címmel indított országos kampányához, amelyben felhívja a figyelmet a biztonsági öv, a gyermekülés helyes használatára, és ezek megkérdőjelezhetetlen fontosságára.

Csatolják be a biztonsági övet, használják a gyermekbiztonsági rendszereket, hogy minél kevesebb sérültje, illetve áldozata legyen a közúti baleseteknek!

…hogy mindenki hazaérjen!