A héten pár fokkal hűvösebbre és csapadékosabbra fordult időjárásunk a megelőző időszakhoz képest, bár fagyok eddig csak kevés helyen fordultak elő. A talaj őszi-téli feltöltődési folyamata, ami a száraz október után november első felében is meglehetősen vontatottan haladt, a következő egy hétben lendületet vesz. A tegnapi után további mediterrán ciklonok érik el hazánkat, így a jövő hét végéig többször számíthatunk csapadékra, és a hétvégétől az éjszakai fagyok is nagyobb területre terjednek ki - írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az OMSZ.

Végeztek a betakarítással

A megyében mindenhol végeztek a betakarítással, egy kevés vetnivaló van még hátra - összegezte Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Az őszi mélyszántás van soron, a nem túl lágy talaj kedvez a munkáknak - tette hozzá. A talaj még mindig elég száraz, csak mintegy 30 centiméter a nedves rész, hóra lenne szükség az alapos átnedvesedéshez - fejtette ki a szakember.

Az előttünk álló egy hétben több mediterrán ciklon is eléri hazánkat, ezért többször is számítani lehet csapadékra. Egyre többfelé ered el az eső, ami az esti órákban az északkeleti tájakon havas esőbe, havazásba válthat át. Estig az ország déli, délkeleti felén 10-20 mm is hullhat. Szombaton újabb ciklon érkezik, és vasárnap délig ismét főként a déli, délkeleti országrészben várható csapadék, bár ekkor a péntekinél kisebb mennyiség. Hétfőn átmenetileg szárazabb időre számíthatunk, majd kedd délutántól szerda estig ismét sokfelé valószínű eső, ami északon, északkeleten havas esőbe, havazásba fordulhat. A pénteki enyhe hajnal után szombat reggelre lehűl az idő, északkeleten és a Dunántúlon nagy területen csökken kevéssel fagypont alá a hőmérséklet, és a többi napon is többfelé kell gyenge fagyokra számítani. A legmelegebb órák hőmérséklete is 10 fok alatt alakul, jövő szerdától viszont némi enyhülésre van kilátás - jelezte az OMSZ.