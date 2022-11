Kedden számoltunk be róla, hogy az előrejelzések szerint pénteken megérkezhet az Északi-középhegység magasabban fekvő részeire az idei első hó. Cikkünkben szavazni is tudtak olvasóink arról, hogy várják-e az első havat, amit szép számmal meg is tettek. A többség (54 százalék) nagyon várja a hóesést, míg 36 százaléka a válaszadóknak egyáltalán nem várja a havat. Minden tízedik olvasónk pedig úgy van vele, hogy neki mindegy.

A Köpönyeg.hu friss előrejelzése szerint pénteken borult, párás, reggel ködös idő lesz. Délnyugat felől egyre többfelé várható eső, amit az esti óráktól északkeleten havas eső, hó válthat fel. Az északnyugati szél megélénkül. 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton marad az erősen felhős ég, de egyre kevesebb helyen fordul elő (átmenetileg) csapadék, mely az Északi-középhegység térségében továbbra is lehet szitálás, havas eső, hószállingózás. Estétől dél felől újabb esőfelhők érkeznek. +5, +6 fok körül alakul a csúcsérték, lehűl az idő. Főleg a nap első felében lehet erős az ÉNy-i szél.

A szavazás végeredménye: