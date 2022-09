Miskolc főutcája már egy jó ideje a megyeszékhely egyik leghangulatosabb része, ahol kávézók, éttermek fogadják az idelátogatókat. Sok más vállalkozás mellett, azonban most ezek is veszélybe kerültek az energiaválság kapcsán.

Véglet bezár a Téli Fagyi

– A koronavírus óta folyamatosan próbálunk megoldást találni a nehézségekre. Már akkor is a veszélyhelyzethez igazodva, hektikusan tartottunk nyitva és zártunk be, de várhatóan 2022. szeptember 30-án muszáj lesz végleg bezárnunk – osztotta meg Baranyai Krisztina, aki testvérével Baranyai Dáviddal közösen vezeti a Téli Fagyi Kávézót és Bisztrót. –Bár láttuk, hogy van kis- és középvállalkozásokat támogató rezsiprogram, ám az utóbbi időben az alapanyagárak is olyan magasak lettek, hogy kávézóként ez már nem lehet gazdaságosan működtetni. Tartunk attól is, hogy a vendégkörünk a jövőben egyre kevésbé engedheti meg magának azt, hogy egyáltalán kávézóba vagy étterembe járjon rendszeresen. Egy kávét nem lehet a minőség megtartása mellett, az ilyen mértékben növekvő alapanyag árak mellett 4 ezer forintért adni. A magas infláció mellett, az üzemeltetés is rendkívül sokba kerül. Nálunk nemcsak a fűtés, hanem a villany ára is emelkedik. A helyiség, ahol működünk, bérlemény, ezen változások miatt döntöttünk így. Úgy gondoljuk, hogy akinek az üzlethelyisége a saját tulajdonában van, annak kicsit könnyebb lesz a helyzete. A munkatársaink szerencsére úgy tűnik, hogy mind el tudtak helyezkedni máshol. Mi tulajdonosok pedig több lábon állunk.

Szünnapot vezetnek be

Csökkentett nyitvatartással igyekeznek enyhíteni költségeiken az éttermek.

– Számunkra januárban fog élesedni a kérdés, hogy tovább tudunk-e működni. 2022. december 31-én járnak le az eddigi szolgáltatóval megkötött szerződéseink – mondta Vargáné Bodnár Henriett, a Végállomás Bistorant étterem és a Desszertem cukrászműhely és kávézó tulajdonosa. - Az étteremben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy kandallónk, ami nem csak látványelem. Mivel ez egy könnyű szerkezetes épület, mindig szükség volt arra, hogy rásegítsünk a fűtésre. Már a nyár vége felé sok száraz fát vásároltunk be ehhez. Egyébként nem tervezzük azt, hogy megszűnünk és bezárunk, de ez a vendégek érdeklődésétől is függ. Már most szeptemberben is látjuk a megtorpanást. Mióta éttermezünk, 23 éve, hétköznapokon soha nem voltunk zárva. Viszont most kénytelenek leszünk hétfőn és később lehet, hogy kedden is szünnapot bevezetni. Emellett összehúzni a műszakokat, hogy kevesebb gázt és villanyt használjunk a főzéshez. A Desszertem saját tulajdon, de egy társasház aljában működik, ezért a megújuló energiák nem jönnek szóba. Ott a villanyáram ára lesz húsbavágó, egyébként még távfűtés áll rendelkezésünkre. Igyekszünk a fagyasztók hőmérsékletét mérsékelni és lekapcsoljunk a külső világítást.

Átalakítják az üzemelést

Még nem tudják mit hoz a tél, legrosszabb esetben bezárják az épület egyik részét.

– Egyelőre üzemelünk és tartjuk a frontot ugyanúgy, ahogy eddig is. Gázkazánnal fűtünk és ez valószínűleg a továbbiakban is így lesz. Igyekszünk felkészülni minden eshetőségre, de még egyik tervünk sem biztos – nyilatkozta Oszlánczi Réka, a Creppy PalacsintaHáz Étterem és Center Miskolc alapító tulajdonosa. – Kizárólag akkor fogunk lépéseket tenni, ha a fűtési szezon beindul, mert még nem tudjuk, mit hoz a tél. Valószínűleg át kell majd strukturálni az üzemelésünket. A stabil alkalmazotti gárdát viszont szeretnénk megtartani. Ha minden kötél szakad, akkor a Creppy PalacsintaHáz régi szárnyát fogjuk bezárni és csak a Centerben fogunk működni. A jelenlegi nyitva tartásunkat azonban nem szeretnénk szűkíteni, mert jelenleg van rá igény.