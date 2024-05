Szerdán 17 órától a gesztelyi sportpályán rendezik meg a 2023/2024-es vármegyei kupa döntőjét.

Jordán András, az MVSC-Miskolc trénere az alábbiakkal kezdte a döntő felvezetését.

– Számunkra egyáltalán nem probléma, hogy úgymond nem semleges pályán játsszuk ezt a döntőt. Valóban jeleztük az észrevételeinket, hogy túl messze lenne Mezőkövesd, nem csak a játékosok, hanem a szurkolóink számára is. A gesztelyi egy jó pálya, jó minőségű játéktér, ezért is egyeztünk bele, hogy legyen ott ez a mérkőzés. Örülünk annak, hogy eljutottunk ennek a sorozatnak a végső fázisába, de annak is örülünk, hogy ott vagyunk a Magyar Kupa főtábláján is, és elkezdhetjük majd a csatározást augusztusban. Szeretnénk mindkét sorozatban bizonyítani. A bajnokságban már lejátszottuk egymás ellen a két összecsapást, és másfél hete elég simán, 3-0-ra legyőztek bennünket a gesztelyiek, itthon. Nem csak ez a mérkőzés bizonyította, hogy nagyon jó a játékosállományuk, hanem az egész évi szereplésük. Ha nem is tekintjük ezt a találkozót a május 12-i meccs visszavágójának, viszont: ha bárki, bárhol, bármilyen sorozatban eljut egy döntőbe, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy szeretné azt megnyerni, így indulunk neki ennek a mérkőzésnek. Tíz napja elkövettünk egyéni hibákat, azóta azon dolgoztunk, hogy ezeket próbáljuk meg kijavítani. Valamelyest, azt hiszem, sikerült, mert szombaton győztünk a Parasznya vendégeként. Bízom abban, hogy ezen az úton tovább tudunk menni, még előrébb lépünk, egy jó döntőt vívunk a Gesztellyel, amelyen a szurkolók jól fognak szórakozni.

A Vasút tervezett kezdőcsapata: Hajzer – Sebestyén, Kiss P., Sóskuti, Blaskó – Daru M., Bódi, Kele, Figeczki – Csávás, Potyka.