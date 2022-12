Egy gyermek érkezését mindig nagy várakozás előzi meg a családban, megszületését pedig valóságos csodaként élik meg a szülők. Még misztikusabb az élmény, ha a várva várt gyermek karácsonykor születik meg. Épp ez történt a Balla családban, ahol a második gyermek, Kamilla Dóra december 25-én érkezett erre a világra. Ma már 10 éves, de édesanyja, Tiser Beáta annak a különleges napnak szinte minden percére élénken emlékszik.

A legszebb ajándék

– December 25-én reggel 8 óra körül indultam a konyhába, hogy az akkor hároméves kislányomnak, Jázminnak reggelit készítsek. A reggelikészítésből azonban nem lett semmi, mert elfolyt a magzatvizem. Telefonáltunk a nagymamának, hogy jöjjön vigyázni Jázminra, majd miután megérkezett, a párom bevitt a kórházba. Szerencsére minden problémamentesen zajlott, Kamilla délelőtt 10 óra 20 perckor megszületett. Könnyebb szülés volt, mint az első, úgy látszik, a második gyermekünk igyekezett erre a világra. Igazi karácsonyi ajándék volt az egész családnak. Soha nem gondoltam volna, hogy abban a csodában részesülök, hogy épp karácsonykor, amikor Jézus születését ünnepeljük, adhatok életet a gyermekemnek. A férjem, Szabolcs is bent volt mindkét gyermekünk születésekor, feledhetetlen élményt jelentett számára is, amikor először megpillanthatta kislányait – fogalmazott az édesanya.

Megjegyezte: egyébként december 20-ára volt kiírva, akkor már minden nap várták a második gyermek érkezését. Naponta vitte a párja nst-re, úgy gondolták, még karácsony előtt megérkezik a kicsi. A családjukban egyébként két dédnagymama is van, akik decemberben születtek, néhány nappal karácsony előtt.

Kamilla

Fotós: Vajda János

Ünnepi hangulat

Beáta tisztán emlékszik a karácsonyi kórházi hangulatra is.

– Az első lányom októberben született, akkor nagy sürgés-forgás volt a szülészeten. Karácsonykor azonban a kórház csendesebb, nyugodtabb és meghittebb. Bensőséges hangulat fogadta a kismamákat, a nővérkék feldíszítették a folyosót, és mindenki kedves, figyelmes volt. Egyedül voltam egy szobában, és miután megszületett Kamilla, a mellkasomra tették. Lekapcsolták az erős fényt, csak egy halovány lámpa világította meg a szobát. Elcsendesedtünk a babámmal, és ahogy kinéztem a félig nyitott ajtón keresztül a folyosóra, épp ráláttam a szépen feldíszített, kis karácsonyfára. Megható percek voltak azok, épp karácsonykor a karjaimban tartani a gyönyörű, újszülött babámat. Rám nézett a nagy szemeivel, mintha azt mondta volna, „itt vagyok, megérkeztem”. Valóban csodának éltem meg azokat a perceket. Azért is, mert a családunk vallásos, római katolikusok vagyunk – mondta az édesanya.

Hozzátette: Kamilla szép, fejlett baba volt, 3800 grammal született és 56 centivel. A december számára az ünnepek hónapja, hiszen Mikulás, karácsony, születésnap, és ha ez még nem lenne elég, 28-án van a névnapja. A Kamilla nevet egyébként az édesapja választotta neki. Úgyhogy a Balla családban a december igazi mesevilág, csupa ünnep, meglepetés és szeretet. A nagylányom mondta is annak idején, „anya, megjött a Jézuska, meghozta Kamillát”.

Fotós: Vajda János

Szeretetre tanít

– Azért is nagyon hálás vagyok a kicsinek, hogy megvárta a december 25-ét. Emlékszem, a párommal izgultunk, hogy a szentestét még otthon tölthessem, ne a kórházban. És szerencsésen alakult, mert volt egy meghitt esténk a nagyobbik lányunkkal, és csak azután érkezett Kamilla. Gondoltam is 25-én reggel, hogy milyen aranyos a kisbabánk, hiszen megfelelő időpontot választott. Az is különleges, hogy a szülés után december 28-án engedtek haza minket, épp Kamilla névnapján. Egyébként nagyon szeretetreméltó kislány lett. Boldognak, kiegyensúlyozottnak látom, és nagyon tud szeretni. Büszkék vagyunk mindkét lányunkra. A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolába járnak, kitűnő tanulók. Kamilla szeretetre tanít minket, és a nővére a példaképe, aki már 7. osztályos. Minden évben nagyon várják a karácsonyt, Kamilla különösen, hiszen neki az év utolsó hónapja tele van meglepetésekkel. Ez persze nem azt jelenti, hogy máskor nem kap a ajándékot, de ilyenkor még inkább ráirányul a figyelem – mesélte Beáta.