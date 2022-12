Szabó Gábor és felesége Szabó Dorottya amolyan „minden lében kanál” a legpozitívabb értelemben. Öt gyermekük nevelése mellett példás közösségi életet élnek, önkéntes munkát végeznek és mindenkinek segítenek ott és akkor, amikor kell. Náluk egy hétköznap is nagy logisztikát igényel, de mi a helyzet az ünnepi készülődéssel és milyen a kisgyermekekkel a karácsony - az édesanya válaszolt a kérdéseimre.

A legjobban várt

– A karácsony a mi családunkban az az ünnep melyet a legjobban várunk. Ebből adódóan ez az ünnepünk mely a legnagyobb előkészületet igényli, ami nem kevés stresszel és „hajba kapással” jár, viszont már van egy jól kialakított „menetrend”, amivel kicsit könnyebben tudunk mindent fedél alá hozni – mesélte Dorottya.

A titok

– Az ajándékokat az elmúlt pár évben már november közepe vagy vége fele elkezdtük beszerezni. Ezeket bevisszük a férjem munkahelyére. Nagyon ritkán megyünk be apa munkahelyére, így ott biztonságban vannak. Mielőtt elkezdődne a téli szünet, be szoktam menni az irodába és becsomagolok mindent – tájékoztatott az anyuka, majd hozzáfűzte: általában december 24-én délelőtt hozzák el az ajándékokat és este bekerülnek a fa alá.

A hagyomány

– Mi görögkatolikusok vagyunk, ezért hat gyertyát gyújtunk a koszorún. Együtt szoktuk az adventi koszorút itthon elkészíteni az első gyertya meggyújtása előtti szombaton. Az adventi időszakban a gyerekekkel igyekszünk minél több „jó cselekedet” végre hajtani – sorolta Dorottya. – Ez azt jelenti, hogy a gyerekekkel együtt mi is, felnőttek megpróbálunk még emberségesebbek, segítőkészek lenni. Vasárnaponként, ebéd előtt szoktuk meggyújtani a gyertyát a koszorún. És ebéd közben beszéljük át a jó cselekedeteket. Azt látom a gyerekeken, hogy évről évre egyre jobban igyekeznek. Ilyenkor próbálnak kevesebbet veszekedni, többet segíteni nekem, még jobban viselkednek az iskolában, illetve az óvodában. Ezért valami kis aprósággal jutalmazzuk őket mindig. Ilyen például, hogy az angyalkák feldíszítették a házunkat az ünnepi fénnyel. Vagy, hogy az angyalkák elhozták nekünk Andi keresztanyát Erdélyből, illetve hogy átmehetnek játszani a kis unokatesóhoz anyáék nélkül. Ilyenkor annyira jó a boldogságot és a ragyogást látni a szemükben. És természetesen a legnagyobb jutalom, amikor ideér a Jézuska az ajándékokkal és a gyönyörűen feldíszített fával – emelte ki az édesanya.

Az ünnep

– Szenteste csak a szűk családdal vagyunk itthon. Bár az utóbbi években velünk ünnepelt „messzi mama” vagy nagyapa és Andi keresztanya. Én erdélyi születésű vagyok és szerencsére többször jöttek el a szüleim és a húgom az ünnepekre hozzánk Erdélyből. A pandémia alatt sajnos a közös karácsonyozásra nem volt lehetőség, így az idei karácsonyt nagyon várjuk már. Idén mi megyünk haza Erdélybe az ünnepekre – mosolygott Dorottya. – A férjem öccse és családja csak pár utcányira laknak tőlünk, ezért, ha itthon vagyunk, a karácsony első napját velük szoktuk tölteni. A kis unokatesó a kisfiunkkal egyidős és imád a lánykáimmal és a kisfiammal játszani. A téli szünetben igyekszünk pihenni. Három lányunk korcsolyázik a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klubban. A két ünnep között nincs edzésünk, így ez az időszak a pihenésről és a minőségi időről szól. Szilveszterezni itthon szoktunk. Volt már, hogy velünk „buliztak” a barátnőmék, akik szintén nagy családosok. Társasjátékoztunk, beszélgettünk, éjfélkor elénekeltük a himnuszt, koccintottunk majd elcsendesedtünk. Ha csak magunk vagyunk a gyerekekkel, akkor is hasonlóképpen telik az év utolsó napja.

A tervezés

– Azt gondolom, hogy az öt gyerek mellett nem sok lehetőség van a spontaneitásra. Minden percünk előre el van tervezve és igyekszünk tartani magunkat az ütemtervhez a karácsonyi készülődésben is. Az ajándékokat általában apával ketten szoktuk beszerezni, de bele kell férjen egy kis meglepetés is. A férjemmel valahogy mindig sikerül meglepnünk egymást egy kis aprósággal. Ilyenkor szoktam érezni, hogy mennyire jó adni és kapni is. Ennyi év után is meg tudom lepni őt. Illetve megtapasztalhatom újra meg újra, hogy ő is tudja mit szeretek, minek örülök.