Az október 16-i élelmezési világnap egy 150 országot felölelő összefogás, melynek célja, hogy ráirányítsa a döntéshozók és a közvélemény figyelmét az emberiséget sújtó éhezésre, és ösztönözze őket az élelmezési problémák megoldására. A világnap idei mottója, „Senkit nem hagyunk hátra” is azt hangsúlyozza, hogy a fenntarthatóbb közös jövő alapjait csak együtt tudjuk lefektetni.

A napjainkban zajló globális válságok, a szűnni nem akaró világjárvány, a konfliktusok, a klímaváltozás, az infláció és a nemzetközi feszültségek mind komoly hatással vannak az élelmiszerbiztonságra. Világszerte több mint 800 millió ember éhezik, számuk meredeken emelkedik, így minden eddiginél nagyobb szükség van a kormányok, cégek, civil szervezetek összefogására, valamint a lakosság tudatosságára és támogatására - hívta fel a figyelmet az élelmezési világnapon a FAO, az Élelmiszerbank és az Agrárminisztérium.

A pazarlás a háztartásokban kezdődik

Százmillió forint értékű élelmiszeradománnyal megrakodott adománykonvoj haladt át Budapest történelmi belvárosán az Élelmezési világnap alkalmából október 14-én, pénteken. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett 20 kamionból álló konvoj több mint 60 ezer kiló rakományt szállított, amelyet élelmiszergyártók és forgalmazók ajánlottak fel.

Az Adománykonvoj célja, hogy ráirányítsa a kormányzati, vállalati és civil szféra, valamint a lakosság figyelmét az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondokra. Egyúttal kézzelfogható segítséget is kínál a leginkább kiszolgáltatottaknak, több tízezer rászoruló emberhez szállít élelmiszeradományokat. Sajnos a bolygónkon megtermelt élelmiszer 31 százaléka a kukába kerül vagy más módon vész kárba – nagyrészt a háztartásokban. Pedig előre megtervezett vásárlással illetve a helyes élelmiszertárolással rengeteg étel menthető meg a megromlástól. A válság következtében egekbe szökő élelmiszerárak mindenkit érintenek, de a legkiszolgáltatottabb helyzetben levő társadalmi csoportokat a legérzékenyebben. Az őket segítő segélyszervezetek – mint amilyen az Élelmiszerbank is – nemcsak a pénzbeli adományokat veszik szívesen, hanem önkénteseket vagy egyéb erőforrásokat is fogadnak. Egy viszontagságos év végén, és egy talán még kritikusabb időszak kezdetén nagy szükségük van minden hozzájárulásra.

Folyamatos támogatás a termelőknek

A Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő program keretében a kormány, 2020-tól kezdődően 25 milliárd forint többletforrást biztosított az agrártárca részére, melyet a COVID-19 vírus okozta gazdasági problémák javítására fordítanak a legérintettebb mezőgazdasági ágazatokban.

„Az idei rendkívüli aszályos időjárás és az orosz-ukrán konfliktus miatti energiaválság szintén kemény próba elé állította a növénytermesztőket és az állattartókat egyaránt. Ebben a küzdelemben az agrártárca folyamatosan a termelők érdekeit és igényeit szem előtt tartó megoldásokkal kíván segíteni, többek között hitelmoratórium, valamint egy új, rendkívüli kamattámogatott hitelprogram bevezetése útján” – nyilatkozta az esemény kapcsán Dr. Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

35 ezer csomagnyi élelmiszeradomány

Az adománykonvoj 60 tonna tartós élelmiszert szállított, többek között készétel konzerveket, tartós tejet, margarint, zabkását, zabtejet, savanyú uborkát, száraz szalámit, tésztát és üdítőket. A százmillió forint értékű szállítmány végül az Élelmiszerbank XVII. kerületi központi raktárába kerül, ahol több mint 35 ezer élelmiszercsomag készül belőle rászorulók számára.