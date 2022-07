Czeglédi Lajos borkülönlegességeket kínált a vásáron. „Különböző ízesítésű borokat árulok, amelyek itt Tokaj-Hegyalján készültek. Az a tapasztalatom, hogy az emberek vevők az újításokra, így most különlegesen kelendő a bodzával ízesített aszú” – mondta el a borász.

Országos jelentőségű

A szövetség most már országos szintre emelkedett, így most már az ország több távolabbi pontjáról is érkeztek a résztvevők – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Kerekes Sándor, a Tokaj Kincsei Egyesület alelnöke, a rendezvény főszervezője, aki azt is hozzátette, hogy közel 500 közreműködővel valósult meg a rendezvény.

„Idén nem szerettük volna nagyon a bor köré szervezni a rendezvényt, így csak helyi borászok vesznek részt a vásárban, illetve legfőképpen a helyieket támogatjuk ezzel a rendezvénnyel" – hangsúlyozta Kerekes Sándor, aki arra is rámutatott, hogy a környező településekről is jöttek kézművesek, termelők, akik kiállítással egybekötött vásárt tartottak Tokaj főterén. A borkedvelőknek egész napos bortörténeti előadásokkal színesítették a programokat, amelyek fókuszában a Hungarikumnak számító Tokaji Aszú állt. A sétálóutcán különböző zenés programokkal kedveskedtek a látogatóknak, többek között fúvózenekarok és mazsorett csoport látványos bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők. A gyermekeknek egész nap ugrálóvár, trambulin és városnéző kisvonat állt a rendelkezésükre. Kerekes Sándor arra is rámutatott, hogy a rendezvény azért is egyedülálló, mert még nem volt olyan Tokajban, hogy egyszerre száz fúvós zenélt volna együtt.