Olvasónk panaszolta, hogy Felsőzsolcáról eltűntek a fecskék, mert a lakók leverték a fészkeket. Szerinte ennek hatására szaporodtak meg a legyek a településen. Utánajártunk, hogy lehetséges-e ilyen összefüggés.

Kevés a madárbarát

– Teljesen megszűntek a fecskék a környéken, egy darab sincs belőlük – hívta fel lapunk figyelmét Bogdán Lászlóné felsőzsolcai lakos. – Kis közvélemény-kutatást folytattam a buszmegállóban várakozás közben. Tíz emberből egy tudta, hogy mivel táplálkoznak ezek a madarak és milyen hasznosak. Az egyik szomszédom pedig azért irtott ki egy díszcserjét, mert a rozsdafarkúak odafészkeltek és piszkoltak. Az emberek valószínű, a 2010-es árvíz után kezdték el leverni a fecskefészkeket, amikor renoválták és szépítették a házakat. Azóta a fecskepárok messzire elkerülnek minket, és megszaporodtak a legyek is. Szúnyogból egyébként is sok van, mert a Sajó partján fekszik a település. Minden évben szoktak tartani szúnyogirtást.

Viszont az nagyon kegyetlen dolog, mert annyi rovar elpusztul, hogy a szülőpár nem jut élelemhez, így meghalnak a madárfiókák is.

Önmagában nem elegendő ok a szúnyogirtás a fecskék távozására. – Közvetlenül a madárvilágra nem veszélyes a szúnyoggyérítés, hanem a táplálékuk egy részét pusztítja el. Viszont azt érdemes tudni, hogy a fecskék étrendjét csak kis számban teszik ki szúnyogok, inkább legyeket fogyasztanak – emelte ki Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője.

Büntethetők a rongálók

– A fészekleverésnek is csak akkor lehet madárűző hatása, hogyha szisztematikusan minden évben megismétlik. A fecskék ugyanis visszatérnek olyankor is, ha nem találják a helyén a régi otthonukat, és egyszerűen újat építenek oda. A legfontosabb azonban az, hogy a fecskefészkek megrongálása természetkárosításnak minősül. Tehát erről akár név nélkül is bejelentést lehet tenni a megyei kormányhivatalnál néhány soros e-mailben, fotók csatolásával. Ők kötelesek hatóságilag eljárni az ügyben.

Tegyünk ki műfészkeket!

Minden hazai fecskefajunk védett, mert évről évre csökken az állományuk.

– A fecskék 60 százalékos állománycsökkenése Magyarországon az elmúlt két évtizedben összetett, egymást erősítő okokra vezethető vissza. Ezek közül csak az egyik a fecskefészkek leverése, a madarak elzavarása. Emellett megemlíthetjük a háztáji és a legelő állattartás visszaszorulását és a nagyüzemi mezőgazdaság kontinentális előretörését. Továbbá a klímaváltozást is. Mérési adatokon alapuló becslés alapján minden fecske körülbelül 1 kilogramm repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszak alatt. Magyarországról akár kétmillió fecske is hiányozhat 2010 óta. Ez azt is jelenti, hogy legalább kétezer tonna kártevő és betegségeket terjesztő rovar minden évben a környezetünkben marad.

– A tavasz kezdetén még van idő kihelyezni a műfészkeket, megtervezni és engedélyeztetni a fecskebarát falfelújítást, felszerelni a fecskepelenkákat. Ezek szakszerű elkészítéséről az MME honlapján található további összefoglaló és kisfilmek – tájékoztatott a szakember.

(A borítóképen: Füstifecske. Fotó: MME, Nagy Károly)