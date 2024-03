Március 6-án jelent meg vármegyénk csibészrappere, Márkypapa legújabb videóklipje a Rohanó társadalom című dalhoz. A rappertől már megszokhattuk, hogy dalszövegeiben nem rejti véka alá a véleményét, de ez a dal most még az ő véleménye szerint is komoly üzenet, társadalomkritika.

– Témailag egy mélyebb, társadalomkritikus dal, elég kevés ilyen rap dal van manapság, holott a véleményformálás, a megélt dolgok közlése lenne az elsődleges feladata a rap zenének, és sajna ez ma kezd háttérbe szorulni, emiatt is most adtam ki ezt a dalt. Nyilván nem ez az első ilyen témájú dal, de ezek a dolgok talán azért is tudnak kicsit működni, mert nem a tucat témát hozzák, és talán a dalt hallgatva elgondolkozunk pár dolgon – mondta el portálunknak Márkypapa.

– Hangzásban is próbáltuk a mai igényes new line hiphop hangzást ötvözni, az igazi rap hangzással, kicsit lájtosabbra véve a figurát, köszönthető ez az új zenei produceremnek, L'cho Beatz-nek, akivel több közös munkánk fog még napvilágot látni a közeljövőben – tette hozzá.

A kisfilmben ikonikus miskolci helyszínek tűnnek fel, így az avasi lakótelep és a Vasgyár-LKM, illetve egy pszichológus rendelője.

– Klippileg ezúttal az egyszerűségre törekedtünk, miskolci helyszínek, és egy egyszerű, pszichológusnál játszódó színjátékot vittük bele, érzékeltetve ezzel is azt, hogy sokszor harcba kell szállni az igazunkért, de nehezen fogadjuk el az ellenvéleményt – mondta el ennek kapcsán Márkypapa.