A rapper is vendége volt 2023-ban A zene az kell című podcastunknak, így kíváncsiak voltunk, hogyan értékeli az évet.

– Az idei évben is javarészt tudtam a terveket tartani. Azt tudni kell, ha zenéről van szó, megfontoltan, átgondoltan szoktam minden megjelenésemet és minden tevékenységemet véghez vinni. Az év első felében az volt a cél, hogy a 2022-ben megjelent „A Vér kötelez” című lemezem két „utolsó” dalához is leforogjon a klip, így megvalósítva azt, hogy a 11 dalt tartalmazó lemezem minden egyes dala videóval jelent meg, azt hiszem sok ilyen korong nem volt itthon, főleg nem a rap zenei körökben – számolt be a nem mindennapi klipsorozatról Márkypapa.

Klippek klippek hátán

– És ami fontos még erről a lemezről, hogy itt zeneileg is, szövegileg is egy elég komoly koncepció volt követve, amit megkoronáztam a klipekkel. Februárban jött a Syllával közös „Féltem” című klip, ami egy komoly kis R’n’b-s beütésű szerelmes dal lett, ette is a közönség, ugyanis hamar átlépte a 100 ezres megtekintést. Ezt követte a „Már régen meghaltam” című szóló klippem, ami már kicsit másabb hangvitelű volt. Szövegileg is kicsit nyersebb, és oda mondósabb, zeneileg pedig az „Új vonalas Csibész Rap” jelzőt akasztanám rá. Októberben pedig érkezett az ugyancsak manapság már sajnos kicsit elhanyagolt hangzásvilággal rendelkező „Én Választottam” klip, amit KisDokival és Márkóval hoztunk tető alá. Nagyon közel áll hozzám ez a dal, leginkább azért, mert mind zeneileg, mind szövegileg ez vagyok én… laza „Los Angeles-is stílusú” ütem és laza rap – számolt be a kisfilmekről a rapper.

Saját agymenése

A Klippeket mint eddig is, már jó pár éve saját gyártásban készítettük el „Madafaka Vision” fantázia név alatt. Ami annyit tesz, hogy az én agymenésem, rendezésem, szervezésem minden klip, amihez megadja a szakmai segítséget a GWWS operatőri munkája, a vágást és az utómunkát pedig a Pillanat Media-val közösen készítjük el. Ezek nagyon fontos dolgok számomra, hogy minden klip úgy készüljön el, ahogy én azt megálmodom, mert úgy passzol a legjobban a dalhoz, és így tud Ön azonos maradni az egész produkció. A klippek mellett idén már újra voltam színpadon, mint Speaker, mégpedig az I. Gyömrői RAP JAM-en, ami egy új kezdeményezésű RAP Fesztivál, és a hazai Rapszakma krémje fellépett ott, és remélem lesz is folytatása. A jövő évre nézve is vannak terveim, nem is kicsik. A zenék készülnek, és jönnek majd ki folyamatában, és remélem a fellépések is meg fognak indulni jobban, egy egyedi színpadi műsorral készülünk, de majd mindent a maga idejében. Illetve mellette a Speaker melók is jobban előtérbe kerülnek újra – mondta el a terveiről a csibészrapper.