Az évi többszöri kollekcióváltás és a vásárlói igények okozta óriási nyomást a vállalatok alulfizetett, sokszor rabszolgaságot idéző körülmények között dolgozó alkalmazottakkal és silány minőségű termékekkel elégítik ki. A műszálas textíliákról pedig leszakadó részecskék tömege kerül a vízkörforgásba, amelyek már megjelentek mind az állati, mind az emberi szervezetben is.

Napjainkban nem véletlenül lett olyan népszerű a slow fashion mozgalom, amely a tartósabb ruhadarabok beszerzésére és megtartására fekteti a hangsúlyt. Lássuk, hogy hogyan csatlakozhatunk ehhez mi is néhány aprósággal!

A ruhatárunk gondos kialakításakor célszerű egymással jól variálható alapdarabokat beszerezni, amelyeket néhány kiegészítővel tudunk az aktuális divat szerint alakítani. Kézenfekvő megoldás a vágyott darabok másodkézből való beszerzése, hiszen ekkor nem kell újra legyártani az adott terméket. Sok esetben ezek is újak, amelyek egy-egy elhibázott vásárlásnak köszönhetően magányosan árválkodnak a gardróbban.

Vizsgáljuk át a szekrényünket, és szortírozzunk: mely darabokat szeretjük viselni, és melyeket nem? Ez utóbbiak jó eséllyel kidobásra kerülnének, ám ez a lehető legrosszabb megoldás, mert magas műszál-tartalmuk révén ezek gyakran nem komposztálhatók, égetésük pedig magas káros anyag kibocsátással jár. Ehelyett gondoljuk át, hogy mi a „probléma” az adott darabbal. Kerítsünk sort a halogatott javításokra, átalakításokra! Újra divatját éli a hobbivarrás és az upcycling. Férfi ingekből női felső vagy gyerekruha, arcmaszk vagy számos egyéb hasznos holmi születhet, ha vállalkozó kedvű kezek közé kerül. Ehhez ötleteket meríthetünk Hriczkó Orsolya A varrás szexi című blogjából. Aki nem érez magában affinitást, egy jó varrónővel is megoldhatja az átalakítást.

Amennyiben úgy látjuk, hogy az adott darab másokat jobban szolgálna, eladással vagy adományozással is örömet szerezhetünk. Fontos, hogy csak olyan állapotú ruhát adjunk oda, amelyet magunk is viselnénk! Bizonyos állatmenhelyek is kifejezetten örülnek a ruháknak, régi törölközőknek, takaróknak. Erről tájékozódjunk a honlapjukon, telefonon vagy személyesen. A fenti megoldásokon kívül tiszta állapotban ruhagyűjtő konténerekbe is elhelyezhetők a megunt darabok. Ezeket a gyűjtőközpontban gondos szelektálást követően a megfelelő helyre továbbítják. A ruházatként nem hasznosítható textíliák aprítás után ipari felhasználásra kerülnek.

További inspirációért érdemes például Mengyán Eszter Holy Duck! című blogját követni, az Instagramon pedig Tolnai Luca (Offlany) mesél szerethető és közérthető módon a témáról.

Végezetül ne feledjük: nem csak a ruhadarabjaink hálálják meg a megfelelő gondoskodást, de végre a környezetünk is fellélegezhetne egy ekkora tehertől megszabadulva.

Mikáczó Viktória, okl. gépészmérnök, tanársegéd

Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet

