UV szűrő és más huncutságok

A jó minőségű napszemüveg legfőbb ismérve, hogy nem csak öltöztet, hanem védelmez is. Ezt a praktikus divatkiegészítőt eredetileg kizárólag funkciója miatt használták, ami nem kevesebb, mint megvédeni a szemeket az erős napsugárzástól. A magas UV sugárzás súlyosan károsíthatja a szemek egészségét, ezért az UV védelem elengedhetetlen.

Amelyik napszemüveg Police márkajelzéssel és UV400-as jelöléssel van ellátva, garancia a biztos védelemre. Az ilyen, UV szűrős lencsék a legerősebb UV riasztás idején is megállják a helyüket. Egyes darabok dioptriával is megrendelhetők, de ehhez természetesen elsőként el kell látogatni egy optikai szaküzletbe.

Hogyan sötétít egy napszemüveg?

A napszemüvegek legnyilvánvalóbb tulajdonsága, hogy sötétítésre használjuk őket. Azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen módon és milyen mértékben sötétít az a bizonyos lencse. A fentről lefelé világosodó lencsék más helyzetekben bizonyulnak hasznosnak, mint a teljesen sötétek, a színes, világosabb lencsékről nem is beszélve.

Sok Police napszemüveg - más márkákkal együtt - kapható polarizált lencsével is. A polarizált anyaggal kezelt lencsék kiszűrik a vízszintes irányból érkező vakító fénysugarakat, mint például a vízről és más tükröződő felületekről visszaverődő fényt. Ez nagyban növeli a látás komfortot a szemüveg viselése közben.

Forma, méret és szín - Police férfi napszemüveg és Police női napszemüveg

A minőséget választani természetes, de mi a történet végén mégis csak fontos, hogy ne csak jó minőségű legyen, hanem jól is álljon a napszemüveg. Érdemes minél többféle színű és formájú keretet felpróbálni, hogy könnyebben megtanuljuk, mi áll jól az arcunk formájához. A női Police napszemüveg kínálatban megannyi forma és méret közül válogathatunk.

Bár a legtöbb férfi Police napszemüveg átlagos méretű, akadnak azért egészen extravagáns darabok is. Ezektől sem szabad megijedni, ugyanis az “oversize”, azaz túlméretezett darabok sok mindenkinek jól állnak, és viselőjüknek trendi megjelenést kölcsönöznek. A hatalmas szemüvegkeretek mellett most újra divatosak az egészen kicsi modellek is. Ezekkel érdemes vigyázni, mert előfordulhat, hogy nem megfelelően árnyékolnak.