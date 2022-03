– Önkormányzatunk számára fontos a településünk megtartóerejének, vonzásának és fejlődésének növelése. A céljainkat pályázati források segítségével és saját költségvetésből finanszírozva és kiegészítve valósítjuk meg. – tudtuk meg Majoros Jánostól, Mezőkeresztes polgármesterétől, aki hozzátette: – Az elmúlt időszakban a gyermeknevelést, oktatást, közművelődést, a település infrastruktúráját és arculatát érintő fejlesztések egyaránt megvalósultak. 212 millió forintos kivitelezési összegből megújult a település központja: fedett csapadékvíz-elvezető árok építésével 14 méter széles lett a főutcánk, és a helyi védett „összeboruló” főutcai fasorunkat is megújítottuk. A főutca két szélén a közvilágítás bővítése, korszerűsítése is megvalósult 76 darab kandeláber hálózatba csatolásával. Elektromosautó-töltőállomás épült, felújítottuk az önkormányzati tulajdonú üzletsor helyiségeit és az épület homlokzatát, tetőszerkezetét. Ezenfelül a művelődési házunk bővítése is megtörtént.



A város vezetője további elkészült projektekről is beszámolt: 82,6 millió forintos uniós pályázati támogatásból burkolt csapadékvíz-elvezető árok épült az Árpád és Dózsa György utcában. 176 millió forintból új bölcsőde épült Mezőkeresztesen, valamint kibővült és felújították a József Attila utcai óvodát, továbbá felújították és átalakították a Szentistváni utcai óvoda épületét. Energetikai korszerűsítési pályázat keretében megújult a polgármesteri hivatal B épülete, a gyermekorvosi rendelő és a volt idősek otthonának épülete. A fenti beruházásokat az építőipari árak folyamatos emelkedése miatt mintegy 40 millió forinttal saját költségvetésükből kellett kiegészíteni. Ugyancsak saját forrásból, 10 millió forintból új aszfaltburkolatot kapott a Virág utca. Belügyminisztériumi és Magyar Falu Program-támogatásból a Béke utcában 800 méter, a Petőfi utcában 450 méter út felújítása történt meg. A Nagymihályi, Kissor és Bocskai utcákon 4 millió forint támogatásból, társadalmi munkával és 5 millió forint önerővel járda épült. Saját költségvetésből egyébként minden évben 5-10 millió forintot költenek a köves utak felújítására és kátyúzásra.

Tervek

– Folytatni kívánjuk a belterületi útjaink, járdáink felújításait, a csapadékvíz-elvezető árkok építését, ezen belül a József Attila utca és Kossuth utca elején fedett árok kialakítását. Tervezzük piacterünk burkolt és burkolat nélküli területének felújítását, és a „Népkertben” szabadidőpark-fejlesztést. Ipari terület kialakítása céljából pedig földterület-vásárlást is meg akarunk valósítani – mondta végezetül Majoros János.