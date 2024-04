Szombaton 17 órától Diósgyőri VTK – Kecskeméti TE mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB I 30. fordulójában.

Ebben az évadban a két csapat eddig kétszer játszott egymás ellen, tavaly októberben, Diósgyőrben 3-1-es hazai siker született, az idén februárban az alföldiek nyertek pályaválasztóként 2-1-re. A tavaszi 12 fordulóban a KTE mérlege 5 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség, a DVTK pedig a múlt héten, a Debrecen VSC ellen elért 5-3-as hazai sikerrel mindenből négynél áll (4 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség).

– A múlt szombaton megmutattuk a diósgyőri mentalitást, hogy milyen győzni akarás lakozik bennünk, és persze a fegyelmezett játékunkra is szükség volt a győzelemhez – nyilatkozta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Azonban ez a múlt, és nekünk a jelenben kell élnünk annak érdekében, hogy sikeres legyen a jövőnk. Matematikailag ugyan biztosítottuk a jövő évi helyünket az élvonalban, de továbbra sem csak focizgatni akarunk, hanem újabb kihívásokat keresünk, és be akarjuk bizonyítani, hogy annak is meg tudunk felelni.

Az ellenfélről

A mostani ellenfélről is szót ejtett a diósgyőri szakvezető.

– A Kecskemét egy kellemetlen ellenfél, mert magasan letámadnak, ráadásul a csapatuk, különösen a védelmük, tele van erőteljes felépítésű játékosokkal. A játékstílusuk különbözik a korábbi ellenfeleinkétől, de megpróbáljuk megtalálni ennek az ellenszerét is – mondta Vladimir Radenkovic. – Azt látom a srácokon, az edzéseken, hogy teljes odaadással végzik a munkát, és alig várják, hogy megmutathassák a tudásukat a stábnak, a közönségnek. Ilyenkor könnyű egy edző munkája, mert bárkihez nyújthat. A hátralévő mérkőzéseken igyekszem nekik lehetőséget adni, de fenekestől sem akarom felforgatni a csapatot. Fekete Vince példája egy kiváló üzenet az összes akadémistának: dolgozzanak teljes erőbedobással, bízzanak magukban, ugyanakkor legyenek türelmesek, és akkor ők is lehetőséget kaphatnak a DVTK első csapatában. Hosszú távon ez lehet a DVTK jövője, a tehetséges fiatalok és a már sokszor bizonyított rutinos labdarúgók elegye alkothat sikeres csapatot.

A DVTK trénere a KTE elleni célokról is beszélt.

– Most szombaton is győzni szeretnénk, de ezúttal sem lesz egyszerű dolgunk. Türelmesen és okosan kell játszani, hogy a megfelelő pillanatban meg tudjuk ragadni a lehetőséget – jelentette ki a piros-fehérek szerb edzője. – Mindig könnyebb hazai pályán, a saját közönségünk előtt játszani, bár éppen mi nem panaszkodhatunk a minket mindenhová elkísérő szurkolók számára. A drukkerek kitartottak mellettünk a nehezebb időszakokban is, és múlt héten valamennyit törlesztettünk is a feléjük fennálló adósságunkból. Bízom benne, hogy ismét nyerni tudunk, és lefújást követően közösen fogunk ünnepelni.