Miért olyan fontos a megfelelő vitaminbevitel?

A vitaminok - akárcsak az ásványi anyagok - milliónyi szerepet töltenek be a szervezetben. Többek között támogatják az immunrendszer védekezőképességét, elősegítik a szív- és érrendszer megfelelő működését, illetve fenntartják a csontozat erősségét.

Ha már csak egyetlen vitaminból is hiányt szenvedsz a mindennapokban, az garantáltan negatív hatással lesz az egészségedre. Rossz közérzet és fizikai tünetek esetén egyaránt tanácsos vitaminhiányra is gyanakodni. Egy biztos: a vitaminok ideális mennyiségben rengeteget hozzátesznek az energikus mindennapokhoz és az egészséges életmódhoz.

Milyen tünetek utalnak vitamnhiányra?

Ha ezek közül bármelyiket is tapasztalod, az egészséges étkezésre való törekvés mellett érdemes multivitaminnal is támogatni szervezeted:

Töredezett haj és köröm

Ha minden odafigyelésed ellenére is töredezett hajjal vagy körömmel küzdesz, azt a B7-vitamin hiánya is okozhatja. Ugyanis a biotin néven is ismert B7-vitamin segít a szervezet számára energiává alakítani az ételt. Ha pedig hiányt szenvedsz belőle, azt rövid időn belül tapasztalni fogod az elgyengült, elvékonyodott és töredezett haj, illetve körmök formájában.

Szájfekélyek és szájszárazság

A szájban és a körülötte található elváltozások gyakran B-vitamin hiányra vezethetők vissza. Ha néhány hetente mindig megkeseríti az életed egy-egy kellemetlen, fájdalmat okozó afta (hivatalos nevén szájfekély), vagy reggelente rendkívül kiszáradt, kirepedezett szájra ébredsz, első lépésként tanácsos a B-vitamin pótlására figyelmet fordítani.

TÉNY: Nemcsak vitamin-, hanem vashiány is okozhatja az afták folyamatos kiújulását. Tanulmányok szerint az aftával küzdők körében kétszer nagyobb valószínűséggel fordul elő alacsony vasszint.

Fogínyvérzés

Sok esetben a helytelen, durva fogmosási technika okoz fogínyvérzést, de a C-vitaminban szegény étrend is felelős lehet. Ugyanis ha nem kap elég C-vitamint a szervezeted, akkor jelentősen gyengül az immunitásod, ami sokkal sérülékenyebb fogínyt eredményez. Azonban a C-vitamin antioxidáns feladatokat is ellát, hiszen segít megelőzni a sejtkárosodást.

Rossz éjszakai látás

Sötétben már szinte közelre is nehezen látsz? A tápanyagszegény étrend bizony látásproblémákat is okozhat. Az A-vitamin hiánya különösen az éjszakai, gyenge fényben való látást rontja rendkívüli módon. Ugyanis az A-vitamin megkerülhetetlen szerepet játszik a rodopszin termelésében, amely az éjszakai látást segítő pigmentként foglalja el helyét a szem retinájában.

Nyughatatlan láb, azaz “restless leg” szindróma

Az éjszakai lábgörcsök és a folyamatos mozgatási kényszer mögött a legtöbbször idegrendszeri probléma húzódik. Habár a restless leg szindróma (RLS) konkrét okait a mai napig kutatják, azonban a tudomány mai álláspontja szerint a megfelelő vitamin- és vasbevitel csökkentheti leghatékonyabban a kínzó izomgörcsökkel járó panaszokat.

Fáradtság

A rosszabb iskolai vagy munkahelyi teljesítmény mögött szintén állhat vitaminhiány. Ha még 8-10 órányi alvás után is nehezen megy az ébredés, vagy egy ideje már nem bírsz ugyanolyan hatékonysággal fókuszálni a munkádra, mint korábban, mindenképpen írd fel a lehetséges okozók listájára a vitaminhiányt is.

Melyik vitamin segíthet leküzdeni a fáradtságot?

B-12 vitamin. A kobalamin néven szintén ismert B-12 vitamin bevitele kulcsfontosságú jelentőséggel bír a vörösvértestek termelésében és az idegrendszer hatékony működtetésében. Stressz és hangulatingadozás, illetve a borús őszi hónapok beköszöntével gyakran előforduló szezonális depresszió ellen a B12-vitamin készítmények jelenthetnek megoldást.

Hogyan gondoskodhatsz a megfelelő vitaminbevitelről?

Fogyassz zöldséget és gyümölcsöt minden nap! Elcsépelt tanácsnak tűnhet, de az egészséges étkezés és az optimális vitaminbevitel mögött nem grammra kiszámolt étrendek állnak, hanem egyszerű, de minden nap betartott étkezési szokások. Egy kis zöldség, savanyúság köretként, illetve nasiként egy kis málna vagy egy darab alma elfogyasztása máris hozzásegít a vitaminok pótlásához és az emésztés megkönnyítéséhez.

Egészítsd ki étrended multivitaminnal! Ha biztosra szeretnél menni, szerezz be egy multivitamin készítményt. Így még azokon a napokon sem kell lemondanod a fontos vitaminokról, amikor valami miatt éppen nem jön össze a megszokott egészséges ebéd vagy vacsora.

A fenti tünetek mindegyike vitaminhiányra utal. Azonban a fáradtság és a fogínyvérzés, illetve a többi intő jel esetén is előfordulhat, hogy nem a vitaminok pótlásával van a gond. Ha bármelyik fenti tünetet tapszatalod, legalább látogass el a háziorvosodhoz, aki segít megtalálni a probléma forrását. Ha meg szeretnéd előzni a vitaminhiányt, táplálkozz egészségesen és támogasd étrendkiegészítővel szervezeted!