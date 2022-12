“Mályi új építésű negyedében, modern, fiatalos környezetben, panorámás kilátással rendelkező új építésű ikerház eladó, a házakhoz tartozó önálló, elszeparált bruttó 450nm-es, (396nm nettó) pihenőkerttel. Az ingatlan 125 nm-es (103 nm nettó), lakótérrel amerikai konyhás nappalival, és 3 szobával készült. Mindkét szinten található fürdőszoba, wc, valamint gardrób egyaránt. Az épület bejáratánál kialakításra kerül két térköves gépkocsi tároló is a lakásokhoz. Az átgondolt tervezésnek, és tájolásnak hála, az ingatlan nagy üvegfelületekkel, tágas terekkel, és szinte egész nap benapozott modern lakótérrel várja igényes új tulajdonosát. Kis rezsivel fenntartható otthon, a modern tégla falazatnak, és a hőszigetelésnek köszönhetően.

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező kivitelező, nagy hangsúlyt fektetett a minőségi anyagok megválasztására és a tartós precíz kivitelezésre. A korábban elvégzett munkák fotóalbumban megtekinthetők, később is visszanézhetők. Minden jelenlegi előírásnak, és a beépített minőségi anyagoknak hála „BB” besorolást kapott az energetikai tanúsítványon. Az házban padlófűtés növeli a komfortérzetet, a meleg vízellátásról és az otthon melegéről Bosch kombi kondenzációs gázkazán gondoskodik. Nagycsaládosoknak is remek választás a támogatások igénybevételével. De befektetők részére is kiváló, hiszen ezen a területen 200-250 ezer ft-ért, könnyedén kiadható az ingatlan. [...]

Néhány említést érdemlő extra

- Klímaberendezés lakószintenként.

- Riasztóberendezés.

- Rejtett led világítás a lépcsőkön.

- Spot led mennyezeti lámpák.

- Gépesített konyha.(hűtő,indukciós főzőlap,páraelszívó,sütő,mikró,mosogatógép).

- Igényes kivitelű konyhabútor. Led hangulatvilágítással,rejtett konektorokkal,étkező pulttal.

- Beépített nagyméretű előszoba szekrény.(Gardróbszekrény).

- Fürdőszoba szekrény, tároló szekrény.

- Parkosítás, füvesítés.

- Megnövelt térkövezett hátsó terasz rész.

- Fallal elszeparált intim terasz.

- Teljes telek, körbe kerítve.

- Ledes külső világítások.

- Internet, és kábeltévé minden szobában.

- Minimális rezsivel rendelkező ingatlan.

- Garancia, az elvégzett munkákra.

- Elektromos távirányítású redőnyök a földszinti amerikai konyhás nappaliban.

- Dupla parkoló

- stb… [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!