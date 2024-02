A labdarúgó NB I 18. fordulójában a Diósgyőri VTK csapata a Debreceni VSC vendége volt. A borsodi együttesnél szerdán edzőváltás történt, Kuznyecov Szergej menesztése után a labdarúgó akadémia igazgatóját, Simon Miklós bízták meg azzal, hogy készítse fel a meccsre a csapatot, illetve, hogy lássa el a szakvezetői feladatokat a mostani bajnokin.



Fiatalabb, magyarosabb

A DVTK 56. élvonalbeli edzője megtette azt, amit elődje eddig nem igazán, több U21-est is a kezdőbe állított, Jureket és Bényeit, hogy termeljék a fiatal perceket. Ezen kívül ,,magyarosította” is a csapatot, az említett két labdarúgón kívül Gera, Szatmári, Holdampf és Bokros is kezdő lett. Utóbbi némi meglepetésre kezdett bal oldali védőként, kiszorítva az ősszel minden meccs minden percét a pályán töltött Stephent. Így összesen öt légiós, Odyntsov, Vallejo, Lund, Pozeg Vancas és Edomwonyi jutott szóhoz a diósgyőrieknél.

Érdesség, hogy a szövetség adatbankjában Szamosi Tamás neve szerepelt vezetőedzőként a meccs előtt, valószínűleg adatrögzítési hiba miatt, mert fizikailag Simon Miklós volt a mérkőzésen a vezetőedző.

A DVTK télen igazolt játékosai közül csak a dán Lund volt csapatban, a kapus Tóth B. korábbi klubjában összeszedett eltiltását töltötte, a cseh Baco sérülés miatt nem volt keretben, a román Popadiuc pedig a kispadra került.

A vendégszektorban 1000 néző várta, hogy mire lesz képes a paradigma váltáson átesett diósgyőri csapat, míg a hazai ultra szektor üres volt, a debreceni fanatikusok azonban jelen voltak, csak a szektoruk lezárása miatt, amit a labdarúgó szövetség fegyelmi bizottsága rendelt el, a megszokott helyük melletti szektorból várták az összecsapást.

A két szurkolótábor egyébként ismét jóban van egymással ez a negyedóra játéknál abban mutatkozott meg, hogy hazai ultrák a Diósgyőr szót harsogták, amire a vendégek a Debrecen kiáltással válaszoltak, és ez a párbeszéd tartott egy ideig.



Hazai fölény, vendég helyzetek

A DVTK felállásának az érdekessége az volt, hogy Holdampf nem Vallejo mellett, hanem előtte játszott, Jurekkel és Bényeivel egy vonalban, illetve Pozeg Vancas is ebből a sorból, középről próbált felfejlődni valamelyik oldalon, Edomwonyi mellé, hogy a támadásokat segítse. Ám ilyenből sokat nem láttunk a meccs első fél órájában. A Debrecen óriási mezőnyfölényben futballozott, sokkal többet birtokolták a labdát, helyzeteket alakítottak ki, ám ezeket nem tudták góllal befejezni. Az egyoldalú játék a 37. percben borult fel, egy vendég kontra végén Bényeinek csak nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy a kapuba fejelje a labdát. Ez meghozta a fekete mezesek vállalkozó kedvét, nem sokkal később Edomwonyi lövését kellett védenie Megyerinek. Ez a két lehetőség annyira felpörgette a diósgyőrieket, hogy az első félidő hajrájában többet kezdeményeztek, szögleteket harcoltak ki, de gólig nekik sem sikerült eljutniuk.



Gólok

A második félidő elején váratlan dolog történt, a hazai kapus rossz kidobását góllal büntette meg a Diósgyőr, az ajándékba kapott labdát a Debrecenben nevelkedett Bényei lőtte a kapuba. És ezzel nem volt vége a meglepetésnek, ugyanis néhány perccel később a diósgyőriek másik fiatalja, Jurek is betalált, Edomwonyi remek beadását fejelte a kapuba. A leforrázott hazaiaknak viszonylag hamar sikerült szépíteniük egy pontrúgásból, ami után elindultak, nagy erőket mozgósítottak a döntetlen állás kiharcolásáért. Ehhez adott nekik további segítséget, hogy Szatmári második sárga lapja után 10 főre fogyatkozott a Diósgyőr. Ám a vendégek az emberhátrány ellenére sem mondtak le az ellenakciók vezetéséről, és a csereként beáll Kampetsisnek a 82. percben meccslabdája volt, ám szólója végén Megyeri kapusba lőtte a labdát. Persze, előtte és utána is a DVSC dominált, a Diósgyőrnek szinte folyamatosan védekeznie kellett, Odyntsov kapus és a mezőnyemberek azonban sokáig jól tették a dolgukat. A meccs utolsó előtti percében viszont behorpadt a nagy nyomás alatt játszó DVTK, egyenlített a hazai csapat, és a remek második félidőt hozó bajnoki döntetlennel zárult.

Ez a pontosztozkodás a DVTK szimpatizánsoknak tetszett jobban, a meccs után hosszan ünnepelték a csapatot, a játékosokat. Egy olyan találkozót követően, amelyen két diósgyőri ifjú, Bényei és Jurek is góllal jelezte, hinni kell a fiatalokban.